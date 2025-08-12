Aktualizacja: 12.08.2025 10:18 Publikacja: 12.08.2025 05:00
Budowę kościóła ewangelickiego w Kirunie ukończono w 1912 roku.
Foto: Arild Vågen, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
To wydarzenie Szwedzi określają „historycznym” i „unikatowym na skalę światową”. W ramach przeniesienia całej miejscowości, lokalizację zmieni również zabytkowy kościół w Kirunie. Władze miasta postanowiły nie rozbierać świątyni, a zamiast tego – przesunąć ją w inne miejsce.
W znajdującym się w Laponii szwedzkim mieście Kiruna stoi zabytkowy kościół ewangelicki. Jego budowę ukończono w 1912 roku, architektura świątyni nawiązuje do tradycyjnego stylu, w jakim wznoszono domostwa Samów – przedstawicieli rdzennej społeczności tego regionu.
Budowę świątyni ufundowała szwedzka firma wydobywcza LKAB, która podarowała kościół mieszkańcom Kiruny. Ta sama firma, we współpracy z władzami miasta i lokalną parafią, już niebawem przesunie kościół w inne miejsce.
19 i 20 sierpnia 2025 roku pod hasłem „Wielka Wędrówka Kościoła” nastąpi przeniesienie całej świątyni do innej lokalizacji. Cały budynek pozostanie nietknięty.
Kościół ruszy ze swojej pierwotnej lokalizacji 19 sierpnia około ósmej rano. Do pokonania będzie blisko 5 kilometrów. Do swojego miejsca docelowego powinien dotrzeć następnego dnia między godziną 15:00 a 17:00.
Foto: Rünno, domena publiczna, Wikimedia Commons
Powodem decyzji o przeniesieniu kościoła była konieczność relokacji całego miasta kilka kilometrów dalej. Obecna lokalizacja Kiruny stała się zbyt niebezpieczna dla jego mieszkańców ze względu na działalność i rozbudowę pobliskiej kopalni.
Całe przedsięwzięcie zaplanowano jako kilkudniowe wydarzenie wypełnione różnego rodzaju atrakcjami, zarówno dla mieszkańców, jak i osób, które przyjadą do Kiruny, aby oglądać proces przesuwania kościoła. Na liczącej około pięciu kilometrów trasie wędrówki świątyni znajdą się specjalne stanowiska do obserwowania wydarzenia.
Przesuwaniu kościoła w Kirunie będzie towarzyszyć trzydniowa impreza, która odbędzie się na rynku głównym miasteczka. W programie przewidziano między innymi rozmowy z ekspertami, występy artystyczne i inne rozrywki.
Obok sceny, na której będą odbywać się rozmowy i występy, znajdzie się duży telebim umożliwiający oglądanie relacji na żywo z przesuwania budynku. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Historia Kiruny i zabytkowego kościoła nierozerwalnie wiąże się z działającym w tej okolicy przemysłem wydobywczym. W bliskim sąsiedztwie miasteczka działa kopalnia, której zarządcą jest wspomniana firma LKAB.
Rozbudowa i zwiększenie głębokości kopalni zaczęły zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców miasteczka. W 2004 roku podjęto więc decyzję o przesunięciu centrum Kiruny.
Z czasem władze Kiruny zauważyły, że w obszarze zagrożonym znajduje się również zabytkowy kościół a także otaczające go budynki. Ze względu na status zabytku sakralnego, jaki posiada kościół w Kirunie, nie było mowy o rozebraniu świątyni. Opracowano więc ambitny plan przemieszczenia budynku w całości.
Nową lokalizacją kościoła będzie obszar między cmentarzem a nowym centrum Kiruny. Układ budynków wokół kościoła będzie naśladował ten, który znajdował się tam, gdzie świątynia znajdowała się dotychczas.
