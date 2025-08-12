To wydarzenie Szwedzi określają „historycznym” i „unikatowym na skalę światową”. W ramach przeniesienia całej miejscowości, lokalizację zmieni również zabytkowy kościół w Kirunie. Władze miasta postanowiły nie rozbierać świątyni, a zamiast tego – przesunąć ją w inne miejsce.

„Wielka wędrówka kościoła”. Szwedzi przesuną świątynię o kilka kilometrów

W znajdującym się w Laponii szwedzkim mieście Kiruna stoi zabytkowy kościół ewangelicki. Jego budowę ukończono w 1912 roku, architektura świątyni nawiązuje do tradycyjnego stylu, w jakim wznoszono domostwa Samów – przedstawicieli rdzennej społeczności tego regionu.

Budowę świątyni ufundowała szwedzka firma wydobywcza LKAB, która podarowała kościół mieszkańcom Kiruny. Ta sama firma, we współpracy z władzami miasta i lokalną parafią, już niebawem przesunie kościół w inne miejsce.

19 i 20 sierpnia 2025 roku pod hasłem „Wielka Wędrówka Kościoła” nastąpi przeniesienie całej świątyni do innej lokalizacji. Cały budynek pozostanie nietknięty.