World Architecture Festival to globalne święto architektury. W konkursie wyróżniane są obiekty z całego świata, w bardzo wielu kategoriach – zbudowane i istniejące jedynie jako projekty. Powodem do dumy jest nie tylko zdobycie nagród, ale też zakwalifikowanie się do finału konkursu organizowanego od 16 lat i cieszącego się coraz większą popularnością.

W tym roku w World Architecture Festival park wodny ze Szczecina, ale wyjątkowych obiektów było znacznie więcej. Do finału, w kategorii „kreatywne ponowne wykorzystanie”, zakwalifikował się też zabytkowy obiekt ze Lwowa. To wieża będąca częścią zabudowań cytadeli we Lwowie zbudowanej przez Austriaków w połowie XIX wieku.

Decyzję o jej budowie podjęto po zdławieniu protestów znanych jako „Wiosna ludów” – władze w WIedniu chciały mieć pewność, że do kolejne zrywy tego typu uda się zdusić w zarodku. Twierdza we miała w tym pomóc.

Lwów: XIX-wieczna cytadela wśród najlepszych budynków na świecie

Architekci projektujący obiekty dla armii inspirowali się między innymi XV-wiecznym weneckim Arsenałem, widoczne jest to zwłaszcza, gdy spojrzeć na fortyfikacje czy koszary budowane w Galicji. Także w lwowskiej cytadeli można odnaleźć wiele odwołań do słynnego Arsenału z Wenecji.