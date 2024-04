Znajdująca się w mazowieckiej wsi Tarnów skromna, drewniana kaplica Votum Aleksa, która w 2022 roku trafiła na listę zabytków województwa mazowieckiego, została poddana rozbiórce – podaje „Gazeta Wyborcza”. Dlaczego podjęto taką decyzję?

Najmłodszy zabytek w Polsce nie przetrwa?

Wybudowana na prywatnej posesji minimalistyczna kaplica Votum Aleksa, od niedawna – bo od 2022 roku – jest najmłodszym zabytkiem w Polsce. Decyzja o wpisaniu budynku na listę zabytków województwa mazowieckiego podjęta została, gdyż – jak zaznaczał konserwator – „to dzieło minionej epoki”. „Jest jednym z ostatnich przykładów drewnianej architektury sakralnej wznoszonej na ziemiach polskich od kilkuset lat i jest świadectwem bardzo wysokiego poziomu artystycznego tej architektury“ – podkreślono w uzasadnieniu.

Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, powołując się na czytelnika, który w minioną niedzielę chciał odwiedzić perłę architektury sakralnej, rozpoczęła się już rozbiórka kaplicy. „Jakieś było moje zdziwienie, gdy na miejscu okazało się, że kaplica jest aktualnie rozbierana” – czytamy w wiadomości, którą mężczyzna przesłał „Gazecie Wyborczej”.

Najmłodszy zabytek w Polsce. Kaplica Votum Aleksa jest rozbierana

Jak do tego doszło? W listopadzie 2021 roku działkę, na której znajduje się kaplica, przejęli nowi właściciele, którzy planowali sprzedać budynek, ale bez gruntu. Miał zostać on przeniesiony w inne miejsce. Była to jedyna szansa na uratowanie zabytku – obecny właściciel terenu, ze względu na osobiste powody, nie chciał bowiem zachować kaplicy. Miało wynikać to z konfliktu z poprzednim właścicielem, który był jej fundatorem i inwestorem.