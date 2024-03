Do Nagrody Pritzkera przylgnęło określenie „architektonicznego Nobla”, jest to bowiem najbardziej prestiżowe wyróżnienie w branży architektonicznej. Co roku honoruje się nią architektów, którzy swoją wieloletnią, konsekwentną działalnością przyczynili się do poprawy warunków życia ludzi, a także wywarli pozytywny wpływ na środowisko.

Jian Wai SOHO w Pekinie. Riken Yamamoto i Field Shop

„Dla niego budynek pełni funkcje publiczne nawet jeżeli jest prywatny” – czytamy w laudacji jurorów na oficjalnej stronie Nagrody Pritzkera. Tym prospołecznym, demokratycznym podejściem do projektowania Yamamoto zyskał uznanie w środowisku architektów.

Jurorzy Nagrody Pritzkera zdecydowali się uhonorować Japończyka „za budowanie świadomości w zakresie potrzeb społecznych, za kwestionowanie dyscypliny architektury w celu dopasowania każdego rozwiązania do tych potrzeb, a przede wszystkim – za przypominanie, że w architekturze, podobnie jak w demokracji, to osoby tworzą przestrzenie”.

„Dzięki bardzo spójnej jakości jego budynków [Yamamoto] czyni życie ludzi godnym i wzbogaca je – od dzieci po osoby starsze” – dodają jurorzy w swoim uzasadnieniu. Podkreślają oni jednocześnie, że budynki projektu Yamamoto niczego nie narzucają ich użytkownikom, dają im natomiast możliwości kształtowania swojego stylu życia.