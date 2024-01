Ponad 300 procent więcej chętnych do odwiedzenia Warszawy. Magnesem megagwiazda

Fani Taylor Swift, powszechnie znani jako „Swifties”, nakręcają ogromnie popyt na podróże lotnicze ze Stanów Zjednoczonych do Europy i po Europie. Jest to związane z trasą koncertową ich idolki „The Eras Tour”, zapowiedzianą na okres od maja do sierpnia - pisze agencja Reuters.