Na piętrze umieszczono sypialnie domowników, z których roztacza się widok na ogród z tyłu posiadłości. Część sypialną umieszczono w przeszklonym podwieszeniu, co wzmacnia efekt zintegrowania przebywających w środku osób z zielonym otoczeniem domu.

Choć od zewnątrz monochromatyczny, czarny budynek wydaje się dość mroczny, wnętrza są doskonale doświetlone dzięki ogromnym przeszkleniom zapewniającym dostęp dużej ilości naturalnego światła.

REFORM Architekt

Szklane szyby odbijają również wszystko to, co znajduje się dookoła, a to dodaje obiektowi dynamiki i swoistej lekkości. Tafle szkła reagują na zmieniający się wygląd otaczającego dom krajobrazu, przez co budynek niejako „żyje” razem z nim.

REFORM Architekt

W projekcie nie zabrakło również znaków rozpoznawczych architekta: czerni a także nawiązań do rzeźb Igora Mitoraja. Te dwa elementy pojawiają się bardzo często w projektach biura Marcina Tomaszewskiego.