„Obecnie połowa naszych projektów to budynki publiczne czy mieszkaniowe, ale nadal spora część to domy prywatne. Nie chcemy z nich rezygnować” – mówił niedawno Robert Konieczny w obszernym wywiadzie. Zanim pojawiły się takie projekty jak Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie (m.in. tytuł World Building of the Year 2016 na festiwalu World Architecture Festival) czy Galeria Plato w czeskiej Ostrawie, katowicka pracownia KWK Promes projektowała przede wszystkim domy jednorodzinne. To one stały się symbolem unikatowego stylu biura prowadzonego przez Roberta Koniecznego.

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Dom Autorodzinny: projekt pracowni KWK Promes

Jeden z nich właśnie trafił na rynek. To rzadkość, po pierwsze dlatego, że domów projektowanych przez KWK Promes Roberta Koniecznego mimo wszystko nie ma w Polsce zbyt wiele. Po drugie – właściciele niezbyt często się z nimi rozstają, są tworzone jako realizacja marzenia o „domu idealnym”, zaprojektowane pod indywidualne potrzeby.

Dom Autorodzinny (realizacja 2009-2012) to taki projekt, ale też przykład tego, w jaki sposób wizja architekta może odpowiadać na coś, co w chwili projektowania wydawało się jedynie odległą przyszłością.

„Gdy dom był budowany, praktycznie niemożliwe było kupno jakiegokolwiek samochodu elektrycznego. 2 lata po jego realizacji możemy kupić już pojazdy tylko z silnikami elektrycznymi, a wkrótce także napędzane wodorem. Staną się one powszechne za 10-15 lat. Prawdopodobnie dopiero wtedy idea tego domu całkowicie się spełni” – pisał kilkanaście lat temu Robert Konieczny.

Dom Autorodzinny był zapowiedzią przyszłości, w której samochody elektryczne staną się powszechne. Dzięki temu rola garażu będzie mogła ulec zmianie. Brak emisji toksycznych spalin oznacza, że aut nie trzeba trzymać w przestrzeni wydzielonej i oddalonej od części mieszkalnej domu. „Dom Autorodzinny tworzy nowe rozwiązanie – wspólną strefę wjazdową i wejściową, by poprawić komfort życia domowników. Garaż znika, staje się rodzajem holu dla zmotoryzowanych i pieszych. Samochodem wjeżdża się praktycznie do strefy mieszkalnej...” – pisał Robert Konieczny w opisie projektu.

Sotheby's: Dom Autorodzinny trafił na rynek

Dom Autorodzinny (powierzchnia użytkowa 990 m2) powstał na działce o powierzchni pół hektara pod Poznaniem. Charakterystyczny podjazd prowadzący do budynku został ukryty pod „zielonym” dachem, stanowiąc tunel, który prowadzi mieszkańców ze świata zewnętrznego do domu. Budynek nie dominuje nad otoczeniem, architekci sprawili, że staje się integralną częścią krajobrazu.

Rozwiązanie z ukrytym wjazdem do domu to wynik ukształtowania działki, która ma spory spadek. Architekci zaprojektowali więc drogę łączącą dwa poziomy. Dla zachowania integralności ogrodu, została ona przykryta dachem i ograniczona ścianami. Powstał tunel, który swój początek ma w ogrodzie, a dom to jego przedłużenie. W środku znalazło się miejsce na domową galerię sztuki – właściciel domu jest zapalonym kolekcjonerem sztuki.

Jak informuje firma Sotheby's International Realty, w której ofercie znalazł się Dom Autorodzinny, nieruchomość jest w pełni umeblowana i kompletnie wyposażona, dzięki czemu nowy właściciel może od razu korzystać z całej rezydencji. Poza częścią mieszkalną obiekt oferuje rozbudowaną strefę wypoczynku, w skład której wchodzą strefa spa z jacuzzi, wydzielona przestrzeń fitness wyposażona w sprzęt do ćwiczeń, a także piwniczka na wino połączona z salą do palenia cygar.

Projekt Domu Autorodzinnego zyskał międzynarodowe uznanie, czego dowodem jest nominacja do Europejskiej Nagrody Unii Europejskiej w dziedzinie Architektury Współczesnej – Mies van der Rohe Award 2013, jednej z najbardziej prestiżowych nagród architektonicznych w Europie.