Światowej sławy biuro architektoniczne MVRDV słynie z innowacyjnych i nierzadko kontrowersyjnych projektów. Oprócz wielu obiektów publicznych i biurowców architekci z MVRDV mają na koncie również projekty budynków mieszkalnych. Jeden z nich – znajdujący się na przedmieściach Monachium – wystawiono na sprzedaż w ofercie firmy Fantastic Frank.

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Eklektyczna willa Barcode House projektu MVRDV

Pracownia architektoniczna MVRDV, której główna siedziba znajduje się w Rotterdamie, zasłynęła z takich śmiałych i niekonwencjonalnych obiektów jak przypominająca górę biblioteka Tianjin Binhai w Chinach, biurowiec Bałtyk w Poznaniu, Pawilon Holandii na Expo 2000 w Hanowerze czy wyglądający jak gigantyczna górska dolina kompleks Valley w Rotterdamie.

Styl architektów z MVRDV cechuje eklektyzm i odwaga w sięganiu po nietypowe rozwiązania konstrukcyjne. Ponad dwie dekady temu, na zlecenie prywatnego inwestora, holenderska pracownia stworzyła projekt prywatnej willi, który doskonale wpisuje się w estetykę, z której jest znana.

Rezydencja o nazwie Barcode House znajduje się w cichej, zielonej dzielnicy willowej Prinz-Ludwigs-Höhe na przedmieściach Monachium. Nazwa budynku, którą można dosłownie przetłumaczyć jako „Dom-Kod Kreskowy”, nawiązuje do specyficznej architektury willi.

Foto: Fantastic Frank

Patchworkową fasadę tworzy dziewięć poziomych „pasków” – stąd nazwa domu. Poszczególne segmenty elewacji powstały z różnych, kontrastujących ze sobą materiałów: drewna, czerwonego poliwęglanu, szkła i stali nierdzewnej.

Wiadomość, którą z pewnością zainteresują się miłośnicy twórczości architektów z MVRDV, jest taka, że Barcode House jest teraz na sprzedaż. Oferta pojawiła się na stronie biura nieruchomości Fantastic Frank ze Sztokholmu. Firma nie podała ceny willi – informację tę można uzyskać na życzenie.

Dom, który przypomina kod kreskowy

Liczący 1100 metrów kwadratowych Barcode House ma 19 pokojów, sześć łazienek głównych oraz cztery mniejsze. Z powodzeniem może tu zamieszkać liczna, wielopokoleniowa rodzina, a każdy z domowników będzie mieć własną, prywatną przestrzeń.

Foto: Fantastic Frank

Aranżacja wnętrza willi podąża za eklektycznym wyglądem fasady. Barcode House pomyślano jako współczesną amfiladę – sekwencję dziewięciu przestrzeni. Każda ma odrębny styl, który definiuje przemyślany dobór materiałów i oświetlenia. Część pomieszczeń ma surowy, industrialny charakter, inne są bardziej kolorowe i przytulne.

Foto: Fantastic Frank

Wszystkie meble w willi powstały na zamówienie, w tym drewniana zabudowa dużej kuchni na parterze. W tej części domu znajduje się ponadto przestrzenna jadalnia, która otwiera się na ogród. Ciekawym rozwiązaniem estetycznym jest swego rodzaju odbicie formy głównych schodów w suficie górującym nad salonem.

Foto: Fantastic Frank

W Barcode House nie zabrakło też wewnętrznego basenu, który również można otworzyć na patio. Willę otacza bujna zieleń: znajduje się tu mnóstwo starych drzew, które – wraz z pobliskimi łąkami i sadem jabłkowym – sprawiają wrażenie typowej wiejskiej okolicy.

Foto: Fantastic Frank

Jak podkreślają twórcy oferty sprzedaży, pomimo swojej kameralnej lokalizacji w otoczeniu zieleni dzielnica Prinz-Ludwigs-Höhe jest doskonale skomunikowana z resztą miasta. Można się stąd bardzo łatwo dostać do centrum Monachium.