Do niedawna wybierając kraj na wakacje, szukaliśmy miejsc z piękną pogodą, więc stawialiśmy raczej na południe Europy. Jednak zmiany klimatyczne i wiążące się z nimi coraz wyższe temperatury sprawiają, że coraz więcej osób zmienia priorytety dotyczące urlopów. Niebawem miejsce ciepłych i egzotycznych destynacji zająć mogą znacznie chłodniejsze rejony świata.

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Popularność zyskuje zjawisko „coolcations”, które może stać się w najbliższej przyszłości jednym z najciekawszych trendów w świecie podróży. To nic innego jak wakacje w chłodniejszych zakątkach naszego globu – na przykład w krajach Europy Północnej, na Arktyce czy na Antarktydzie. Ale nie tylko. W ten zyskujący na znaczeniu trend doskonale wpisuje się nowa inwestycja realizowana na Senji, drugiej co do wielkości wyspie Norwegii znanej z malowniczych widoków, pięknych plaż i dzikiej natury.

Powstaje hotel za kołem polarnym. Ucieczka przed upałami

Senja to druga co do wielkości wyspa w Norwegii położona między Tromsø a Lofotami. Ma bardzo zróżnicowane tereny – znaleźć na niej można zarówno góry wybijające się ponad szarpiące linię brzegową fiordy, jak i przepiękne plaże czy jeziora. To idealne miejsce do pieszych wędrówek, pływania czy obserwacji wielorybów.

Już niebawem na zachodnim wybrzeżu Senji norweska firma Norrøna zamierza otworzyć kameralny hotel dedykowany miłośnikom spędzania czasu na świeżym powietrzu. Zaprojektowany przez cenioną pracownię architektoniczną Dorte Mandrup hotel – jak czytamy – usytuowany będzie na wysepce z widokiem na Morze Norweskie i górzysty półwysep. Został zaprojektowany tak, by harmonijnie łączył się z otaczającą go przyrodą.

Foto: Dorte Mandrup

„Nørrona ma ambicję inspirowania ludzi do eksploracji natury i tworzenia społeczności wokół doświadczeń na świeżym powietrzu. Chcieliśmy, by architektura hotelu odzwierciedlała tę ideę. To przedłużenie podróży do natury” – czytamy w opisie projektu. Hotel, który powstanie na Senji, składać się będzie z indywidualnych domków połączonych dużym kamiennym dachem. „Dach będzie łączył się z otaczającym krajobrazem, niemalże zacierając granice między architekturą a widokami, tworząc immersyjne doświadczenie bycia w naturze” – mówi założycielka i dyrektor kreatywna Dorte Mandrup.

Hotel będzie miał łącznie około 1800 metrów kwadratowych i znajdą się w nim jedynie 24 pokoje, atmosfera będzie więc kameralna. Nie zabraknie jednak także restauracji, sauny i oranżerii, dzięki którym goście w pełni będą mogli oddać się relaksowi w otoczeniu natury. „Domki mieścić się będą w kręgu wokół restauracji, gdzie goście będą mogli się spotkać po dniu eksploracji. Ambicje są wysokie, a wizyta w hotelu ma aktywnie przyczynić się do niezapomnianych doświadczeń związanych z krajobrazem Senji” – czytamy.

Foto: Dorte Mandrup

Jak mówi Jørgen Jørgensen, CEO i właściciel Norrøna, „jego firma zawsze stawiała sobie wysoką poprzeczkę”. „Zawsze mieliśmy wysokie wymagania wobec naszych projektów i tutaj również chcemy stworzyć światowej klasy doświadczenie. Ta lokalizacja zasługuje na najlepszą architekturę, materiały i rzemiosło, dlatego cieszymy się ze współpracy z pracownią Dorte Mandrup" – zaznacza. „Chcemy pokazać światu wspaniałą przyrodę i ludzi Senji oraz dać naszym gościom doświadczenia, których nie znajdą nigdzie indziej. Jednocześnie chcemy także tworzyć miejsca pracy dla lokalnej społeczności i przyczynić się do rozwoju tego miejsca” – dodaje.

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Projektując hotel, pracownia architektoniczna Dorte Mandrup, pod uwagę brała przede wszystkim otaczający go krajobraz. Jak zaznaczają autorzy projektu, „było to kluczowe w zdefiniowaniu koncepcji hotelu”. „Budynek wyłania się z ziemi, leżąc w rozproszonej formacji skalnej wzdłuż brzegu, jakby naturalnie znalazł się tam z biegiem czasu” – podkreślono.

Projektanci sprawili, że hotel nie tylko wtapia się w otoczenie, ale także podkreśla piękno lokalnej przyrody. „Kamienny dach naturalnie łączy się z krajobrazem skał i gór, które zostały ukształtowane przez ruchy lodowców i procesy naturalne. Z góry budynek niemalże znika w terenie” – zaznaczono.

Hotel powstaje przede wszystkim z naturalnych materiałów – w projekcie użyto głównie drewna i kamienia. Wykorzystano także elementy już istniejącego, zaniedbanego budynku. Jak czytamy, „celem było zmniejszenie wpływu budynku na naturę i stworzenie prostego, lecz pełnego wyrazu projektu architektonicznego”.

Senja, na której już niebawem otwarty zostanie nowy hotel firmy Norrøna, doskonale wpisuje się w zyskujące na popularności zjawisko „coolcations”. To świetny wybór dla tych, którzy pragną wybrać się na urlop w nieco chłodniejsze zakątki świata. Położona kilkaset kilometrów nad kołem podbiegunowym wyspa ma do zaoferowania naprawdę dużo: widoki na otwarty ocean, piaszczyste krystalicznie czyste plaże, piękne fiordy, zapierające dech w piersiach górskie krajobrazy, gęste lasy i klimatyczne wioski. Co więcej, jest także równie atrakcyjna latem co zimą. W lipcu i sierpniu temperatury są tu umiarkowane (w ciągu dnia termometry wskazują od około 10°C do 14°C). Zimą na Senji mamy zaś do czynienia z chłodem i śniegiem. Średnie temperatury dzienne wahają się wówczas od -4°C do -2°C.

Norrøna planuje otworzyć swój nowy hotel jeszcze w 2026 roku.