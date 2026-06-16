Z zewnątrz skromny drewniany budynek na pierwszy rzut wygląda jak typowa, tradycyjna stodoła, ale w rzeczywistości to komfortowy dom, w którym można mieszkać przez cały rok. Rezultatem transformacji dawnego budynku gospodarczego jest kameralny i jednocześnie funkcjonalny dom dla całej rodziny, a uroku posiadłości dodaje niezwykle malownicza lokalizacja na wsi w północnej części Czech.

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Dawna stodoła to teraz komfortowy dom dla całej rodziny

Dom o nazwie „The Box in the Barn”, czyli dosłownie „Pudełko w stodole” znajduje się we wsi Brtev, położonej niedaleko miasta Lázně Bělohrad w kraju hradeckim w Czechach. Wystarczyła niewielka interwencja architektów, aby dawna stodoła stała się w pełni funkcjonalnym budynkiem mieszkalnym.

Foto: Peter Fabo

Takie też zresztą było podstawowe założenie całego projektu. Chodziło o to, aby nie modyfikować w żaden sposób oryginalnego wyglądu historycznej stodoły i aby w największym stopniu zachować jej tradycyjny, autentyczny charakter.

Za projekt budynku, który ma pełnić funkcję prywatnego domu letniskowego, odpowiadają architekci z biura Facha Architekti z Pragi. Dzięki odpowiedniej izolacji cieplnej i zamontowaniu ogrzewania podłogowego budynek po przekształceniu z powodzeniem sprawdza się jako obiekt mieszkalny nie tylko latem, ale również przez cały rok.

Foto: Peter Fabo

Początkowo inwestorzy, do których należy działka we wsi Brtev, chcieli dokonać renowacji starego domu mieszkalnego, który stoi na tym samym podwórku. Z czasem jednak, w trakcie kolejnych rozmów z architektami, zdecydowano się, aby przystosować do funkcji mieszkalnych nie wspomniany dom, ale właśnie stodołę.

Foto: Peter Fabo

Rozwiązanie, które zaproponowali projektanci, było genialne w swojej prostocie. Architekci zaprojektowali prosty moduł o lekkiej, drewnianej konstrukcji, którą umieścili wewnątrz stodoły. Moduł otrzymał czarną fasadę pokrytą papą. Tak powstała nowa struktura wewnątrz stodoły, która konstrukcyjnie pozostaje niezależna od oryginalnego budynku.

W dawnej stodole można mieszkać przez cały rok

Zgodnie z kluczowym założeniem, konstrukcja i wygląd zewnętrzny stodoły pozostały bez zmian. Kiedy cały budynek jest zamknięty, nikt nie domyśliłby się, że w środku znajduje się nowocześnie wyposażone mieszkanie. Jedynym śladem interwencji jest widoczny z zewnątrz betonowy stopień, który stanowi rozszerzenie podłogi nowego, wewnętrznego modułu.

Foto: Peter Fabo

Po otwarciu szerokich drzwi przechodzimy do centralnej części domu, gdzie znajduje się jadalnia ze stołem i krzesłami. Obok znajduje się część wypoczynkowa, w pełni wyposażona kuchnia z zabudową, a także łazienka.

Foto: Peter Fabo

Lekka ściana ze sklejki brzozowej oddziela część dzienną od części sypialnianej. Po stronie przeciwnej od głównego wyjścia znajdują się duże przesuwne drzwi, prowadzące do starego sadu jabłkowego.

Wnętrze domu jest minimalistyczne i dominują w nim naturalne materiały – drewno brzozowe, które uzupełniają czarne płyty MDF. Wykorzystano je do budowy modułu kuchennego, łazienki i pomieszczenia do przechowywania.

Foto: Peter Fabo

Sama stodoła, która stała się fasadą domu, pełni funkcję nie tylko czysto estetyczną, zachowując wiejski klimat całej posiadłości. To również dodatkowa warstwa izolacyjna, która chroni także dom przed czynnikami zewnętrznymi.