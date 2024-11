Mar-a-Lago czyli dosłownie „Od morza do jeziora” – nazwa należącej do rodziny Trumpów rozległej posiadłości na Florydzie nie jest przypadkowa, bo rozciąga się ona od wybrzeża w hrabstwie Palm Beach do jeziora Worth Lagoon. Jednak to nie Donald Trump nadał należącej do niego posiadłości taką barwną nazwę. Zrobili to jej wcześniejsi właściciele. Kim byli?

Historia Mar-a-Lago, posiadłości Donalda Trumpa na Florydzie

Zlokalizowany w Palm Beach na Florydzie klub i ośrodek wypoczynkowy Mar-a-Lago należy do Donalda Trumpa od prawie czterech dekad. Licząca prawie sto lat historia zabytkowej, pełnej przepychu willi jest nie mniej barwna niż życiorys człowieka, który zostanie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Willa, którą Donald Trump kupił w 1985 roku, ma 58 pokojów, 33 łazienki, wysoki na prawie 13 metrów salon o powierzchni niemal 170 metrów kwadratowych oraz salę balową, lśniącą złoceniami (z prawdziwego złota) i kryształami.

Pierwszą właścicielką Mar-a-Lago była Marjorie Merriweather Post, dziedziczka zbożowego imperium Postum Cereal Co. Ltd. (później: General Foods Corporation). Po śmierci swojego ojca, Charlesa Williama Posta w 1914 roku, jego 27-letnia wówczas córka stała się jedną z najbogatszych Amerykanek a z czasem — również jedną z najbardziej znanych.