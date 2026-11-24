Szwajcarskie zegarmistrzostwo to nie tylko historia, tradycja i dziedzictwo. To także innowacje technologiczne, które rewolucjonizują branżę. Tak w skrócie wygląda historia marki Rado, która właśnie świętuje 40-lecie ceramiki high-tech.

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Rado Integral: Jubileuszowy model na 40-lecie

Historia Rado to opowieść o innowacjach. Jej początek miał miejsce w 1962 r., gdy pojawił się model Rado DiaStar z kopertą wykonaną z odpornego na zarysowania kompozytu o nazwie Hardmetal. To był przełom, ale zarazem pierwszy krok na drodze do prawdziwej rewolucji technologicznej. Celem było znalezienie formuły, która pozwoliłaby tworzyć zegarki nie tylko trwałe i odporne na zarysowania, ale też lekkie i przyjemne w dotyku.

W 1986 r. pojawił się model Rado Integral. W ten sposób zadebiutował pierwszy w historii zegarek, którego koperta i bransoleta wykonane zostały z ceramiki high tech. Integral do dzisiaj uchodzi za kamień milowy w rozwoju nie tylko marki Rado, ale i całej szwajcarskiej branży zegarkowej. Dał też początek niezwykłej karierze technologii ceramicznych w zegarmistrzostwie. Dzisiaj po ceramikę sięga wielu producentów, ale Rado pozostaje tym, który postawił na to rozwiązanie jako pierwszy i który zachował nieoficjalny tytuł „mistrza materiałów”.

Technologia, która zadebiutowała w 1986 roku, wykorzystywana jest do dzisiaj. Trudno się dziwić, ceramika to materiał niemal idealny w świecie zegarków. Jest lekka, bardzo wytrzymała, przyjemna w dotyku, hipoalergiczna i niemal całkowicie odporna na zarysowania.

Foto: Materiały prasowe

Ceramika w wydaniu high-tech stała się znakiem rozpoznawczym marki Rado. 2026 r. to okazja do tego, by przypomnieć sobie wagę dokonania sprzed 40 lat, a także spojrzeć w przyszłość, w której innowacyjne technologie i materiały będą miały coraz większe znaczenie.

Sposobem na uczczenie 40-lecia była premiera limitowanej edycji zegarka Rado Integral 40-Year Anniversary Edition. To z jednej strony odwołanie do kolekcji z 1986 r., a jednocześnie pokazanie możliwości, jakie daje dzisiaj technologia wytwarzania ceramiki high tech.

Foto: Materiały prasowe

Jubileuszowy model stanowi bezpośrednie odwołanie do pierwszego Integrala z 1986 roku. Zachowano charakterystyczny kształt koperty, ale jednocześnie wprowadzono nowe detale. Pojawiła się między innymi szczotkowana tarcza w kolorze żółtego złota ozdobiona pięcioma czarnymi diamentami o szlifie bagietkowym.

Foto: Materiały prasowe

Uwagę zwracają polerowane ogniwa bransolety z czarnej ceramiki high-tech z elementami ze stali szlachetnej w kolorze żółtego złota. Charakterystyczne zakrzywione szkło szafirowe przykrywające tarczę sięga krawędzi koperty, podkreślając jej geometryczną formę. Wewnątrz koperty pracuje mechanizm kwarcowy Rado R279 PreciDrive. Zegarek powstał w limitowanej serii 1986 egzemplarzy, to nawiązanie do roku premiery pierwszego modelu Integral.

Agnieszka Radwańska ponownie z Rado

Jubileusz modelu Integral to również okazja do odnowienia współpracy między Rado a Agnieszką Radwańską. Polska tenisistka, niegdyś numer 2 w rankingu WTA, była z Rado związana przez wiele lat. Ta współpraca rozpoczęła się w 2014 r., kiedy Agnieszka została globalną ambasadorką marki. W kwietniu 2026 r. Radwańska ponownie dołączyła do rodziny marki, tym razem jako Friend of the Brand.

– To przyjemność wrócić do Rado po ośmiu latach – mówi Agnieszka Radwańska, komentując ponowną współpracę z Rado. – Moja pierwsza współpraca z marką była bardzo satysfakcjonująca i pozostawiła wiele dobrych wspomnień, dlatego ponowne nawiązanie tej relacji jest dla mnie czymś bardzo naturalnym. Wieloletnie zaangażowanie Rado w tenis oraz nieustanne dążenie do innowacji sprawiają, że ta współpraca jest dla mnie szczególnie ważna. Jestem dumna, że ponownie mogę być częścią rodziny Rado – dodaje Radwańska.