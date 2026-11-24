Radykalny projekt jednego z nowo wybudowanych kampusów uniwersyteckich w Indiach przywodzi na myśl skojarzenia z grą Tetris albo pracami holenderskiego grafika M. Eschera. Oryginalny kompleks zdobył nagrodę w międzynarodowym konkursie architektonicznym. Za jego koncepcję odpowiada pracownia Sanjay Puri Architects z Bombaju, która w swoim projekcie nawiązała do tradycyjnej indyjskiej architektury.

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Kampus Prestige University w Indore. Nagroda na Dezeen Awards 2026

W mieście Indore w stanie Madhya Pradesh w środkowych Indiach ukończono niedawno budowę kampusu prywatnej uczelni Prestige University, którego projekt znacząco odbiega od powszechnych wyobrażeń na temat obiektów tego typu. Zamiast projektować klasyczny, monumentalny budynek, architekci zaczerpnęli inspiracje z… tradycyjnych indyjskich studni schodkowych.

Studnie te pozwalały czerpać wodę niezależnie od tego, czy jej poziom był niski czy wysoki. Funkcjonowały też jako miejsca spotkań – odgrywały ważną rolę w integracji lokalnych społeczności. Taka sama idea przyświecała architektom przy projektowaniu wielofunkcyjnych przestrzeni, zwłaszcza otwartych dziedzińców.

Charakterystyczną tarasową architekturę budynku tworzą 463 platformy, które pomyślano jako ogólnodostępne miejsca spotkań, nauki i wypoczynku. Najniższy i najwyższy punkt kampusu dzieli 28 m. Całość nie sprawia jednak wrażenia molocha, ale architektury w „ludzkiej” skali.

Foto: Vinay Panjwani/Sanjay Puri Archictects

Konstrukcja budynku, który niejako wtapia się w zbocze wzgórza, odpowiada też na wymagającą pogodę w tej części Indii. Przez osiem miesięcy w roku temperatury wahają się tu między 30 a 40 stopniami Celsjusza. Dzięki przemyślanym rozwiązaniom nie było potrzeby instalowania klimatyzacji, a do pewnego stopnia również sztucznego oświetlenia.

Oryginalny projekt biura Sanjay Puri Architects zdobył nagrodę w międzynarodowym plebiscycie World Architecture Festival. Realizacja otrzymała tytuł World Building of the Year. W 2016 roku tę nagrodę zdobył projekt Centrum Dialogu „Przełomy” w Szczecinie autorstwa pracowni KWK Promes z Katowic.

Architektura kampusu. Schody jako część dachu

Cały kompleks ma pięć poziomów. Na parterze znajdują się takie pomieszczenia jak stołówka, audytorium i biura administracyjne. Piętro wyżej ulokowano biblioteki, które łączy most biegnący nad korytarzem. Na drugim i trzecim piętrze znajdują się sale wykładowe, w tym sale wielopoziomowe.

Czwarte piętro zajmują kolejne biura administracyjne i pomieszczenia należące do poszczególnych wydziałów uniwersytetu. Szczyt kompleksu wieńczy ogólnodostępny taras-audytorium na 9 tys. miejsc.

Wraz z otwartym korytarzem, który biegnie przez cały budynek, wspomniane dziedzińce wspomagają też wentylację pomieszczeń. Wschodnią, zachodnią i południową fasadę kompleksu zabudowano z kolei wentylowanymi panelami z betonu zbrojonego włóknem szklanym (GFRC), które zapewniają wnętrzom budynku optymalną temperaturę.

Nagroda publiczności w ramach Dezeen Awards 2026 to już kolejne międzynarodowe wyróżnienie dla projektu kampusu Prestige University w Indore. Projekt architektów z Sanjay Puri Architects zdobył w tym roku m.in. nagrodę jury za najlepszy na świecie projekt gmachu uczelni wyższej w konkursie Architizer A+ Awards, a także główną nagrodę w konkursie Design Educates Awards.