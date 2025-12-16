Słynny dom mody stawia na deweloperkę. Nowe projekty na całym świecie

Aktualizacja: 16.12.2025 16:07 Publikacja: 16.12.2025 05:00
Karl Lagerfeld to kolejna marka ze świata mody luksusowej, która stawia na inwestycje w luksusowe nieruchomości. Słynny paryski dom mody ogłosił plan budowy eleganckiego apartamentowca sygnowanego swoją marką. Nieruchomość znajdzie się w prestiżowej lokalizacji w samym centrum Lizbony.
Przy Rua Braamcamp pod numerami 48-50 w centrum Lizbony niebawem ruszy budowa kolejnej luksusowej nieruchomości sygnowanej przez paryski dom mody Karl Lagerfeld. Ogłoszono właśnie, że pierwsi mieszkańcy wprowadzą się do swoich apartamentów na początku 2028 roku.
Kamienica o nazwie Karl Lagerfeld Residences Lisboa będzie wpisywać się w modernistyczny styl budynków, z którymi ma sąsiadować: jeden pochodzi z lat 60., drugi – z kolejnej dekady. Fasadę przyszłego apartamentowca będą pokrywać ceramiczne kafelki, typowe dla tradycyjnej portugalskiej architektury.
Wystrój wnętrz dziesięciu luksusowych apartamentów o powierzchni od 230 do 380 metrów kwadratowych będzie podążać za modernistycznym stylem fasady i wpisywać się w minimalistyczną, ale na wskroś luksusową estetykę, tak charakterystyczną dla nieżyjącego już Lagerfelda. Paryski dom mody zaprojektuje nawet uniformy dla personelu pracującego w budynku.
W apartamentowcu znajdzie się między innymi garaż, strefa wellness i basen ze specjalnie zaprojektowanym systemem akustycznym. Inwestycja powstaje we współpracy z portugalskim deweloperem Overseas i biurem architektonicznym The One Atelier z Londynu. Ceny apartamentów pozostają niejawne, z pewnością jednak będą stosowne zarówno do prestiżu marki Karl Lagerfeld, jak i lokalizacji przyszłej kamienicy.
Karl Lagerfeld Residences Lisboa to już kolejna luksusowa nieruchomość sygnowana francuską marką, która od kilku lat intensywnie poszerza lifestyle’owe uniwersum doświadczeń dla swoich klientów. Pierwszą inwestycją był hotel The Karl Lagerfeld w Makau, który otworzył się w 2021 roku, już po śmierci ikonicznego projektanta.
Niedawno dom mody ogłosił też budowę apartamentowca Karl Lagerfeld Residences na sztucznej wyspie Al Marjan w Ras al-Chajma w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, która ma zakończyć się w 2028 roku. W realizacji, która ma dobiec końca w 2027 roku, jest też apartamentowiec Karla Lagerfelda w Dubaju, zaś już w przyszłym roku będzie można wprowadzić się do pierwszej z pięciu willi marki w andaluzyjskiej Marbelli.
Karl Lagerfeld to jeden z wielu domów mody, które już od lat inwestują w luksusowe nieruchomości, znajdujące się w najbardziej prestiżowych lokalizacjach na naszym globie. Architektura i wystrój hoteli, willi i apartamentowców nawiązują do charakterystycznego stylu marek i pozwalają ich klientom jeszcze bardziej zagłębić się w ich świat.
Zjawisko trwa od trzech dekad. Jednym z pionierów był twórca marki Diesel Renzo Rosso, który jeszcze w latach 90. przejął i przearanżował Pelican Hotel w Miami Beach. W 2000 roku Gianni Versace otworzył z kolei hotel Palazzo Versace pod Brisbane w Australii.
Własne luksusowe nieruchomości, w których na jakiś czas lub na stałe mogą zamieszkać majętni miłośnicy wielkiej mody i wyrafinowanej architektury, zainwestowały już między innymi takie marki jak Armani, Bulgari, Fendi, Missoni czy Dolce & Gabbana. Najnowsze ogłoszenie pochodzi z domu mody Maison Margiela, który ogłosił niedawno budowę swojego pierwszego apartamentowca – Margiela Residences w Dubaju.
