Słynny dom mody stawia na deweloperkę. Nowe projekty na całym świecie

W apartamentowcu znajdzie się między innymi garaż, strefa wellness i basen ze specjalnie zaprojektowanym systemem akustycznym. Inwestycja powstaje we współpracy z portugalskim deweloperem Overseas i biurem architektonicznym The One Atelier z Londynu. Ceny apartamentów pozostają niejawne, z pewnością jednak będą stosowne zarówno do prestiżu marki Karl Lagerfeld, jak i lokalizacji przyszłej kamienicy.

Marki luksusowe ze świata mody inwestują w branżę deweloperską

Karl Lagerfeld Residences Lisboa to już kolejna luksusowa nieruchomość sygnowana francuską marką, która od kilku lat intensywnie poszerza lifestyle’owe uniwersum doświadczeń dla swoich klientów. Pierwszą inwestycją był hotel The Karl Lagerfeld w Makau, który otworzył się w 2021 roku, już po śmierci ikonicznego projektanta.

Niedawno dom mody ogłosił też budowę apartamentowca Karl Lagerfeld Residences na sztucznej wyspie Al Marjan w Ras al-Chajma w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, która ma zakończyć się w 2028 roku. W realizacji, która ma dobiec końca w 2027 roku, jest też apartamentowiec Karla Lagerfelda w Dubaju, zaś już w przyszłym roku będzie można wprowadzić się do pierwszej z pięciu willi marki w andaluzyjskiej Marbelli.

Karl Lagerfeld to jeden z wielu domów mody, które już od lat inwestują w luksusowe nieruchomości, znajdujące się w najbardziej prestiżowych lokalizacjach na naszym globie. Architektura i wystrój hoteli, willi i apartamentowców nawiązują do charakterystycznego stylu marek i pozwalają ich klientom jeszcze bardziej zagłębić się w ich świat.

Zjawisko trwa od trzech dekad. Jednym z pionierów był twórca marki Diesel Renzo Rosso, który jeszcze w latach 90. przejął i przearanżował Pelican Hotel w Miami Beach. W 2000 roku Gianni Versace otworzył z kolei hotel Palazzo Versace pod Brisbane w Australii.

Własne luksusowe nieruchomości, w których na jakiś czas lub na stałe mogą zamieszkać majętni miłośnicy wielkiej mody i wyrafinowanej architektury, zainwestowały już między innymi takie marki jak Armani, Bulgari, Fendi, Missoni czy Dolce & Gabbana. Najnowsze ogłoszenie pochodzi z domu mody Maison Margiela, który ogłosił niedawno budowę swojego pierwszego apartamentowca – Margiela Residences w Dubaju.