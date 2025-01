Longines Ultra-Chron Carbon: W objęciach ciemnej materii

Karbon robi w ostatnich latach zawrotną karierę w świecie zegarków. To już nie tylko domena marek tak nieszablonowych jak Richard Mille – coraz więcej producentów sięga po kompozyty oparte na włóknie węglowym i wykorzystuje je do produkcji kopert. Efekty są godne uwagi.

Reklama

Longines Ultra-Chron Carbon

Po włókno węglowe sięgnął też Longines w przypadku swojej pierwszej tegorocznej premiery: modelu Ultra-Chron w wersji Carbon. To odwołanie do zegarka, który pojawił się w ofercie tej szwajcarskiej marki ponad dwa lata temu – w 2022 roku zaprezentowano modelu Longines Ultra-Chron. Firma z Saint-Imier odkurzyła w ten sposób pamięć o słynnym modelu nurkowym Longines z 1968 roku.

Co wyróżnia model Ultra-Chron? Poza niestandardową kopertą w kształcie poduszeczki wyróżnikiem jest także mechanizm pracujący z częstotliwością 5 Hz, wyższą niż w przypadku wielu zegarków konkurencji, co przekłada się na bardzo precyzyjny pomiar czasu.

Foto: Materiały prasowe

Tegoroczna premiera to rozwinięcie projektu, który wzbudził duże zainteresowanie miłośników zegarków. Otrzymujemy model Ultra-Chron w wersji nieco „mrocznej”. To zasługa kompozytu na bazie włókna węglowego, z którego wykonano kopertę zegarka o średnicy 43 milimetrów. Nowatorska technologia zgrzewania żywicy zmieszanej z warstwami włókna węglowego zapewnia niezwykłą lekkość konstrukcji – zegarek waży ok 80 gramów.