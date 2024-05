Tissot T-Touch Connect Sport: jak połączyć wodę z ogniem

Kolejny poziom wtajemniczenia to funkcja Treningi: nowy Tissot może pełnić funkcję towarzysza podczas uprawiania sportu, informując na bieżąco o pokonanym dystansie, tempie, tętnie czy ilości spalonych kalorii. Bardziej szczegółowe informacje na temat treningu można znaleźć w aplikacji dedykowanej zegarkowi – to kopalnia wiedzy na temat czynionych postępów i stopnia wytrenowania użytkownika.

Umieszczenie ekranu na tarczy zegarka mogło stanowić pokusę dla projektantów, by stworzyć smartwatch. Nie to jednak było intencją twórców, dlatego nowy Tissot przekazuje podstawowe informacje użytkownikom, ale nie zastępuje telefonu. Nadal pozostaje przede wszystkim zegarkiem, choć innym niż wszystkie.

Wewnątrz tytanowej koperty pracuje mechanizm kwarcowy, a funkcjonalnościami zegarka steruje system operacyjny SwALPS zoptymalizowany tak, by zużywał jak najmniej energii. W trybie tradycyjnym, bez wykorzystywania zegarka do treningu, energii powinno starczyć na 6 miesięcy pracy. Bardziej intensywne wykorzystywanie zegarka skróci też czas o połowę, ale to i tak wynik ponadprzeciętny.