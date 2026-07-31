Na fali głośnej filmowej adaptacji „Odysei” Homera w reżyserii Christophera Nolana specjalizująca się w luksusowych rejsach firma Cookson Adventures przygotowała dla miłośników epopei Homera wyjątkową wyprawę. W ramach rejsu po Morzu Egejskim o nazwie „The Odyssey” pasażerowie popłyną luksusowym superjachtem, przeżywając po drodze doświadczenia nawiązujące do „Odysei”.

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„The Odyssey”: Luksusowy rejs śladami Odyseusza

„Odyseja” Homera to bez wątpienia jedna z najwspanialszych opowieści przygodowych wszech czasów. Perypetie Odysa i towarzyszy jego dziesięcioletniej tułaczki od Troi do Itaku od setek lat inspirują twórców z różnych dziedzin.

Nie inaczej było w przypadku brytyjskiej firmy Cookson Adventures, organizująca luksusowe, personalizowane rejsy po całym świecie, których adresatami są żądni niezapomnianych wrażeń turyści. Pretekstem do stworzenia kolejnej oferty był film Christophera Nolana pt. „Odyseja”, który zyskał globalny rozgłos jeszcze na długo, zanim trafił do kin.

„The Odyssey” to wyjątkowy rejs na pokładzie luksusowego superjachtu, który przeniesie uczestników w uniwersum starożytnej epopei. Będą im towarzyszyć profesjonalni aktorzy, śpiewacy operowi, a także naukowcy – znawcy słynnego dzieła Homera.

Od Troi do Itaki. Rejs śladami Odysa

Przygoda w ramach „The Odyssey” rozpocznie się jeszcze na pokładzie samolotu do Grecji – poprzez wygłoszenie specjalnego prologu. Na lądzie na uczestników będzie czekać specjalny obóz w formie konia trojańskiego, z dochodzącymi z oddali odgłosami bitwy. Stamtąd – tak jak Odyseusz wyruszył ze swoją drużyną spod Troi – grupa wypłynie w rejs.

Obozowisko „pod koniem trojańskim” – jedna z atrakcji, na którą mogą liczyć uczestnicy rejsu (ilustracja generowana przez AI) Foto: Cookson Adventures/(AI)

Pod kierownictwem załogi jachtu goście będą planować dalsze etapy podróży, posługując się starożytnymi metodami nawigacji i tradycyjnymi mapami. Co jakiś czas na żaglach jachtu będzie się ukazywać cyfrowa projekcja – mityczny ślepy prorok Tejrezjasz, który za każdym razem przekaże żeglującym jakąś cenną wskazówkę.

Rejs będzie miał kilka przystanków. Uczta z syrenami na plaży przy akompaniamencie śpiewaków i antycznej orkiestry, nocna wycieczka do starożytnej świątyni na spotkanie z cyklopami czy spływ kajakowy do podziemnego świata to tylko kilka z nich. Częścią wycieczki będzie też edukacyjna wizyta w rezerwacie wodnym.

Plaża na Itace. Foto: Cookson Adventures

Całe doświadczenie będzie przypominać grę fabularną, w trakcie której każda decyzja uczestnika rejsu wpłynie na ukształtowanie się jego portretu charakterologicznego. Pod koniec przygody każdy gość otrzyma charakterystykę postaci, którą się stał na podstawie decyzji, które podjął w trakcie rejsu. Tylko jednemu z nich przypadnie tytuł przywódcy.

„Kluczowym aspektem każdej epickiej podróży jest ostatecznie to, jaką osobą się staliśmy. Wykorzystaliśmy tę ideę tak głęboko, jak to było możliwe. Goście nie tylko odkrywają mit – oni w nim żyją, podejmują prawdziwe decyzje i odchodzą z czymś, co ich prawdziwie odmienia” – tłumaczy założyciel firmy Cookson Adventures Henry Cookson, który sam jest łowcą przygód. Brytyjczyk jest badaczem polarnym, który figuruje na Liście Rekordów Guinnessa jako pierwszy człowiek, który dotarł do centralnego punktu Antarktyki.

Rejs oferowany przez firmę kończy się uroczystą kolacją na wyspie Itaka.