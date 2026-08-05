Zmieniają się powody, dla których wyjeżdżamy na urlopy, a także to, w jaki sposób spędzamy wolny czas. Zdaniem ekspertów „hushpitality” to coraz popularniejszy styl spędzania wakacji, a także prężnie rozwijający się segment branży turystycznej, w którym chodzi przede wszystkim o odcięcie się od zgiełku codziennego życia – przynajmniej na kilka dni.

„Hushpitality” – ucieczka od świata, który nigdy nie śpi

Od paru lat piszemy o zyskujących popularność trendach podróżniczych, za którymi stoi pragnienie wyspania się, nadrobienia zaległości w lekturach czy samotnego wyjazdu w poszukiwaniu spokoju. Potrzeba skutecznego wyciszenia jest coraz bardziej powszechna i na tej kanwie rozwinęła się specyficzna nisza w branży turystycznej, którą Anglosasi nazwali „hushpitality”.

Termin ten stanowi zlepek dwóch angielskich słów: „hush”, czyli „cicho” oraz „hospitality”, co oznacza szeroko pojętą branżę gościnności. Wiosną tego roku hasło „hushpitality” trafiło nawet do słownika Cambridge Dictionary, co tylko potwierdza rangę tego zjawiska.

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Coraz więcej ludzi aktywnie dba o swój psychiczny dobrostan i redukowanie stresu. „Hushpitality” wspiera tę potrzebę, oferując pobyty w zacisznych miejscach – zarówno w miastach, jak i na łonie natury. Wszystko po to, aby goście mieli szansę doświadczyć ciszy albo nacieszyć się szumem morza i drzew czy kojącymi dźwiękami ogniska.

W „hushpitality” nie mniejsze znaczenie ma aranżacja pokoju hotelowego i jego odpowiednie wyciszenie – aby wszelkie przeszkadzające bodźce ograniczyć do minimum. Ośrodki wpisujące się w ten trend oferują też specjalnie zaprojektowane zewnętrzne przestrzenie, ogrody i strefy ciszy, a także wyciszające, uspokajające zajęcia. Gości zachęca się też do tego, aby w trakcie pobytu jak najrzadziej używali telefonów komórkowych.

Trend „hushpitality” opisała też pod koniec ubiegłego roku sieć hoteli Hilton w swoim raporcie pt. „Hilton's 2026 Trends Report”. Z ankiet wynika, że odpoczynek i regeneracja to najważniejsza motywacja urlopowiczów – wyraziło ją 56 proc. ankietowanych. Oprócz tego respondenci wskazali takie cele urlopów jak spędzenie czasu na łonie natury (37 proc.), poprawę zdrowia psychicznego (36 proc.), a także pobycie samemu ze sobą (20 proc.).

Cisza – idealny towarzysz wakacji w stylu „Hushcations”

Z raportu Hiltona wynika też, że już 26 proc. badanych zamierza wybrać się w podróż samemu, zaś aż 48 proc. zamierza spędzić w taki sposób urlop przed lub po wakacjach z rodziną. Przez szereg lat za trend „solo travel” odpowiadały kobiety, jednak eksperci wskazują, że na samotne wyjazdy stawia też coraz więcej mężczyzn.

Co więcej, nawet jeżeli urlopowicze wyjeżdżają w grupie, to 28 proc. z nich nadal rozgląda się za okazjami, aby w ramach tych wycieczek spędzić czas w pojedynkę. Chodzi na przykład o zjedzenie posiłku w restauracji, relaks przy koktajlu w barze albo o samotny spacer po okolicy.

Zjawisko „hushpitality” dotyczy również podróży biznesowych, które zwykle odbywają się w grupach. Z danych, jakie zebrali eksperci z Hiltona, wynika, że prawie jedna trzecia (27 proc.) uczestników tych wyjazdów poszukuje okazji do samotnego relaksu przed lub po wypełnieniu swoich zawodowych obowiązków – na przykład na sesji jogi czy w ramach samotnego posiłku późnym wieczorem w hotelu, już po wszystkich spotkaniach.