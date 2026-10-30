Polacy coraz częściej oceniają wartość wyjazdów nie tylko przez pryzmat kosztów, lecz także doświadczeń i korzyści, które z nich czerpią. Pokazują to dane – mimo niepewności gospodarczej 86 proc. polskich podróżnych zamierza w 2027 r. wyjeżdżać równie często lub częściej niż dotychczas. Zamiast rezygnować z podróży, rozsądniej zarządzają budżetem: odkładają pieniądze na loty i noclegi, ograniczają zbędne dodatki i korzystają z inteligentnych narzędzi wyszukiwania. Wyjazdy stają się nie tyle luksusem, ile świadomym wyborem odzwierciedlającym styl życia i osobiste potrzeby.

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Raport Skyscanner 2027: Nowe trendy i kierunki

Na podstawie unikalnych danych Skyscanner, wyników badania wśród ponad 28 tys. podróżnych oraz informacji od globalnych partnerów takich jak TikTok, Wise czy AllTrails, raport wyróżnia siedem trendów, które będą kształtować podróże w 2027 roku. Pierwszym z nich jest pragnienie cyfrowego detoksu podczas wyjazdu. Zapotrzebowanie na cyfrowy detoks rośnie, a kierunki oferujące doświadczenia „offline” notują wyraźne wzrosty – można wymienić Biszkek w Kirgistanie czy Bandżul w Gambii. Podróżni pragną też podczas podróży kupować unikatowe przedmioty, których nie można nabyć online. Jak pokazuje badanie, 57 proc. ankietowanych przez ostatnie 12 miesięcy wybrało się w podróż specjalnie po przedmioty, których nie można było kupić online.

Zmianę trendów widać też, gdy przyjrzeć się podróżom przedślubnym. Dawniej obowiązywał tradycyjny podział na wyjazdy kawalerskie i panieńskie. Obecnie ustępują one miejsca bardziej otwartej formule wyjazdów przedślubnych. Na wspólne świętowanie decyduje się 33 proc. ankietowanych.

Badanie Skyscanner pokazuje też, że duży wpływ na decyzje dotyczące podróży ma popkultura. Ten rok stał pod znakiem filmu „Odyseja” i to widać w wynikach badań. Superprodukcja w reżyserii Christophera Nolana zainspirowała 35 proc. polskich ankietowanych do zaplanowania podróży. Rosnące zainteresowanie widać również na TikToku: liczba wyświetleń treści o podróżach inspirowanych kinem wzrosła o 346 proc., a materiałów z hashtagiem #HeroJourney – o 452 proc.

Jednak nie tylko filmy skłaniają nas do podróży. Muzyka też stała się jednym z najważniejszych impulsów do wyjazdów. O wyborze kierunku decydują nie tylko trasy koncertowe, ale i lokalne wydarzenia. Ważne jest zanurzenie się w kulturze miejsca, 31 proc. polskich podróżnych docenia nietypowe lokalizacje wydarzeń muzycznych, takie jak wulkany, piramidy czy jaskinie. Dla co trzeciego gatunek muzyki jest najważniejszym czynnikiem przy rezerwacji podróży inspirowanej brzmieniem.

Podczas podróży chcemy też dbać o zdrowie i aktywność fizyczną. Dlatego coraz częściej poszukujemy miejsc, w których ruch i zdrowa, bogata w białko dieta są równie łatwo dostępne jak zwiedzanie zabytków. Z badań wynika, że 73 proc. ankietowanych z pokolenia milenialsów chętniej zarezerwuje hotel serwujący pełnowartościowe śniadanie, a 35 proc. traktuje dostęp do hotelowej siłowni jako priorytet.

I wreszcie – pieniądze. Jak wynika z badania 34 proc. badanych zdecydowało o zmianie kierunku wyjazdu, by skorzystać z lepszego kursu wymiany lokalnej waluty. Sytuacja na rynku walutowym bezpośrednio wpływa więc na wybór miejsca podróży.

Skyscanner: Trendy w podróżach 2027. Kierunki zyskujące popularność

Eksperci Skyscanner wytypowali 10 kierunków, które odnotowały największy wzrost liczby wyszukiwań rok do roku.

1. Boa Vista, Wyspy Zielonego Przylądka

2. Brindisi, Włochy

3. Sofia, Bułgaria

4. Da Nang, Wietnam

5. Minorka, Hiszpania

6. Faro, Portugalia

7. Malmö, Szwecja

8. San José, Kostaryka

9. Hanoi, Wietnam

10. Bazylea, Szwajcaria

Metodologia: Wyniki ankiety OnePoll przeprowadzonej w terminie 17–24 czerwca 2026 r., wśród 1000 polskich, dorosłych respondentów, którzy planują wyjechać na wakacje w 2027 roku.