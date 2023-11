Ekskluzywne strefy i wyjątkowe trasy narciarskie, to jednak nie wszystko, czym zachwycić może Trojena. Jedną z jej najbardziej imponujących części będzie „The Lake” – sztuczny słodkowodny zbiornik wodny o długości 2,8 km, który powstanie w samym sercu projektu. Z doniesień portalu constructionweekonline.com wynika, że budowa sztucznego jeziora idzie coraz szybciej.

Sztuczne jezioro na pustyni w Arabii Saudyjskiej

Prace wykopaliskowe związane ze stworzeniem jeziora, które powstanie w Trojenie, rozpoczęły się już na początku 2022 roku. Jak poinformowali twórcy projektu Neom, do października 2023 roku wydobyto już około 3 mln metrów sześciennych ziemi, która została wykorzystana do budowy podstawy jeziora oraz znajdujących się wokół niego zapór. Co ciekawe, gigantyczne sztuczne jezioro w Trojenie ma nawet zamarzać, by można było na nim uprawiać sporty na lodzie.

- Realizacja projektu o takiej skali i ambicji to nie lada wyczyn. To jedno z największych tego typu przedsięwzięć na świecie. Nasze zaangażowanie w postęp technologiczny i zrównoważony rozwój sprawia, że przyciągamy do siebie światowych liderów w dziedzinie budownictwa i projektowania - mówi Philip Gullett, dyrektor wykonawczy projektu, odpowiadający za budowę Trojeny, cytowany przez portal Constructionweekonline.com.

Jak podkreślono w opisie projektu, w każdym etapie budowy „The Lake” udział biorą światowej sławy architekci, inżynierowie i doświadczeni eksperci z innych dziedzin. Podczas prac wykorzystywane są także najbardziej zaawansowane technologie – w tym sztuczna inteligencja.

Gullett już wcześniej zapowiadał, że miejsce to „stanie się jednym z najbardziej inspirujących na świecie”. Trudno w to nie wierzyć – futurystyczne i ociekające luksusem przedsięwzięcie, z licznymi osiedlami i hotelami wyposażonymi w baseny na dachach, za kilka lat będzie gospodarzem Azjatyckich Igrzysk Zimowych. Budowa kurortu z licznymi stokami, ale i jeziorem oraz wertykalną dzielnicą, gotowa ma być już w 2026 roku.