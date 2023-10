Oto pierwszy w Europie ośrodek narciarski bez wyciągów. Wstęp jest za darmo

Luzzana i Pichielo, realizując projekt, wzięli pod uwagę między innymi to, że zmiany klimatyczne sprawiają, iż kurorty narciarskie coraz częściej są zamykane na stałe. Naukowcy wielokrotnie już wskazywali, że przy założeniu, że świat ociepli się na poziomie dwóch stopni Celsjusza, co dwa lata w co czwartym europejskim ośrodku narciarskim może zabraknąć śniegu. Podczas gdy bez niego nawet połowa kurortów nie byłaby w stanie zorganizować odpowiednich warunków dla narciarzy, eksperci wskazują, że Ziemia jest dziś „na dobrej drodze” do osiągnięcia wzrostu temperatury o 2,7 stopni Celsjusza.

W związku z tym, iż wielce prawdopodobne jest, że za jakiś czas warunki dla narciarzy nie będą sprzyjające, a po zamknięciu ośrodków pozostaną jedynie opuszczone wyciągi, założyciele Homeland stwierdzili, że zdecydowanie lepszym i bardziej zrównoważonym wyjściem będzie postawienie na skitouring – połączenie górskiej turystyki zimowej oraz narciarstwa. Co to oznacza? Amatorzy narciarstwa, którzy zdecydują się na wypoczynek w Homeland, chcąc zjechać z góry, w pierwszej kolejności będą musieli samodzielnie wspiąć się na jej szczyt.

Darmowy ośrodek narciarski we Włoszech

Korzystanie z ośrodka jest całkowicie bezpłatne, a osoby, które nie posiadają własnego sprzętu, mają możliwość wypożyczenia go na miejscu. Narty, buty i foki – pasy umożliwiające podchodzenie na nartach „pod górę” – można wypożyczyć już za około 55 euro (ok. 245 zł). Za pełny zestaw lawinowy zapłacić będzie trzeba zaś 65 euro (ok. 290 zł). 100 euro (ok. 445 zł) kosztuje natomiast wzięcie udziału w kursie bezpieczeństwa i uprawianie skitouringu pod okiem profesjonalnego przewodnika górskiego. Zimą otwarty będzie także znajdujący się nieopodal kompleksu hotel.

Turystów przyciągać będzie także niezwykłe położenie ośrodka Homeland – znajduje się on bowiem w miejscu o doskonałym ukształtowaniu terenu. Często występują tam również silne opady śniegu, co sprawia, że jest to idealne miejsce dla osób, będących miłośnikami sportów zimowych.