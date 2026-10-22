Materiał powstał we współpracy z Audi Polska

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Audi od lat angażuje się w projekty z obszaru kultury, designu i sztuki. W ramach partnerstwa z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie marka wspiera również ideę „Muzeum Otwartego”, której celem jest poszerzanie dostępu do kultury i docieranie z nią do możliwie szerokiej publiczności. Jednym z elementów tej współpracy jest patronat nad przekrojową wystawą Edwarda Dwurnika. W dniu jej otwarcia, 31 lipca, dzięki wsparciu Audi pierwszych 5 tysięcy gości mogło zobaczyć ekspozycję bezpłatnie.

Frekwencyjny sukces MSN i partnerstwo z Audi

MSN było najbardziej wyczekiwanym obiektem kultury w Polsce. Na centrum Warszawy skupiły się oczy miłośników sztuki, architektury i urbanistyki. Muzeum powstawało latami – pierwotny projekt szwajcarskiego projektanta Christiana Kereza ostatecznie pozostał niezrealizowany, zrezygnowało z niego miasto. Rozpisano ponownie konkurs, tym razem wygrał amerykański architekt Thomas Phifer, znany z minimalistycznych realizacji. Powstawanie obiektu jego projektu śledziły media i fani architektury, a gdy w końcu MSN powstał, rozgorzała debata – czy nowy obiekt pasuje do tej części Śródmieścia Warszawy? I czy MSN spodoba się Warszawiakom?

Czytaj więcej Architektura Warszawski MSN wyróżniony. Awans na listę najlepszych na świecie Warszawski budynek MSN staje się powoli jednym z symboli zmieniającej się stolicy Polski, zyskuje też rozgłos za granicą. Dowodem może być miejsce...

Dzisiaj chyba nie ma już miejsca na wątpliwości. Muzeum Sztuki Nowoczesnej stało się jednym z najbardziej charakterystycznych nowych budynków w stolicy, a liczby dotyczące frekwencji pokazują, że obiekt zyskał sympatię mieszkańców Warszawy. Przytoczone powyżej dane za sierpień nie pozostawiają wątpliwości.

Foto: Materiały prasowe

– Partnerstwo z Muzeum Sztuki Nowoczesnej od początku postrzegamy jako coś więcej niż obecność marki przy inicjatywach kulturalnych. Chcemy realnie wspierać jego dostępność i tworzyć przestrzeń do spotkania z ideami, które skłaniają do spojrzenia na świat z innej perspektywy. Ponad 40 tysięcy osób odwiedzających Muzeum tylko w sierpniu pokazuje, że jest na takie doświadczenia ogromne zapotrzebowanie. Tym bardziej cieszymy się, że jako patron wystawy Edwarda Dwurnika możemy być częścią projektu, który przybliża szerokiej publiczności twórczość jednego z najważniejszych polskich artystów XX wieku – mówi Łukasz Zadworny, dyrektor marki Audi w Polsce.

Foto: Materiały prasowe

Edward Dwurnik: Duma i wstyd. Wystawa w MSN

Jednym z magnesów przyciągających zainteresowanie okazała się wystawa „Edward Dwurnik: Duma i wstyd” w MSN, która skupia się na twórczości artysty z lat 70. i 80., w szczególności na dwóch jego najważniejszych cyklach malarskich – „Sportowcach” i „Robotnikach”. Ekspozycja pokazuje Dwurnika jako obserwatora polskiego społeczeństwa, dokumentującego jego przemiany, aspiracje, napięcia i codzienność. Edward Dwurnik nie akceptował elitarności, a malarstwo traktował jako sposób opowiadania o ludziach i świecie. W ten sposób przyglądał się Polsce, którą znał, odległej od krakowskich czy warszawskich salonów.

Wystawę „Edward Dwurnik: Duma i wstyd” można oglądać w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie do 14 marca 2027 r. Audi jest partnerem strategicznym MSN oraz patronem wystawy.

Materiał powstał we współpracy z Audi Polska