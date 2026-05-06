Muzeum Dingęs Štetlas na Litwie jako jedyna instytucja z Europy zostało jednym z laureatów międzynarodowego konkursu architektonicznego Prix Versailles. Kameralny budynek w niewielkiej miejscowości Szadów znalazł się w gronie takich monumentalnych gmachów projektu światowej sławy architektów jak Muzeum Nauki i Technologii w Shenzhen czy Muzeum Narodowe im. Szejka Zajida w Abu Zabi.

Litwa: Nagroda Prix Versailles dla Muzeum Dingęs Štetlas

Konkurs Prix Versailles, którego inicjatorem jest UNESCO, odbywa się co roku już od 11 lat. W ramach konkursu jury przyznaje nagrody najlepszym projektom architektonicznym z całego świata w dziewięciu kategoriach, między innymi „Lotniska”, „Przestrzenie komercyjne”, „Hotele”, „Restauracje” i „Muzea”, mając na uwadze takie aspekty jak wpływ obiektów na środowisko, społeczeństwo i kulturę.

Foto: Kuvatoimisto Kuvio

Organizatorzy konkursu ogłosili właśnie siedmiu zwycięzców w kategorii „Muzea”. W gronie tym znalazła się instytucja za naszą północno-wschodnią granicą – Dingęs Štetlas, czyli Muzeum Zaginionego Sztetla w liczącym nieco ponad trzy tysiące mieszkańców miasteczku Szadów (lit. Šeduva) w północnej części Litwy.

Muzeum Dingęs Štetlas, które zaprojektowali architekci z fińskiej pracowni Lahdelma & Mahlamäki Architects, przybliża codzienne życie i kulturę typowych miasteczek zamieszkiwanych niegdyś przez litewskich Żydów. Budynek muzeum składa się z segmentów o spadzistych dachach, co nawiązuje do wyglądu typowych chat.

Foto: Kuvatoimisto Kuvio

Każdy z tych segmentów-chat prezentuje osobny segment tematyczny wystawy. Fasadę muzeum pokrywają jasnoszare płytki, co nadaje mu eteryczny wygląd, jakby cały budynek był duchem. Do muzeum przylega ponadto Park Pamięci.

Foto: Lost Shtetl Museum

Zdaniem jury konkursu Prix Versailles muzeum jawi się jako „cud”. Jak podkreślają w uzasadnieniu swojego werdyktu, instytucja oferuje „jedyny sposób na przekazanie tego, czego nie da się opisać słowami” w kraju, w którym przed II wojną światową istniało ponad 200 sztetli, a teraz nie ma ani jednego.

Najpiękniejsze muzea z całego świata: Nagrody Prix Versailles 2026

Dingęs Štetlas to jedyne muzeum z Europy, które trafiło do zwycięskiej siódemki w ramach tegorocznej edycji Prix Versailles. Znakomita większość wyróżnionych instytucji znajduje się w Azji.

Foto: Aiste Rakauskaite

Poczynając od najbliższego Polsce muzeum — jednym z laureatów jest Centrum Cywilizacji Islamskiej w Taszkencie. Monumentalny gmach, którego architektura nawiązuje do średniowiecznego stylu z epoki Timurydów, mieści przestrzenie muzealne i centrum badawczo-edukacyjne.

Foto: Aiste Rakauskaite

Kolejna instytucja to Muzeum Narodowe im. Szejka Zajida w Abu Zabi, którego projekt to dzieło pracowni brytyjskiego architekta Normana Fostera. Instytucja prezentuje ponad 300 tysięcy lat historii obszaru, na którym obecnie znajdują się Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Foto: Aiste Rakauskaite

W konkursie zwyciężyły też dwa muzea z Chin. Pierwsze to Muzeum Nauki i Technologii w Shenzhen projektu pracowni Zaha Hadid Architects, drugie to Muzeum Zapachu Xuelei w Kantonie.

Najdalej na wschód wysuniętą instytucją, którą wyróżniło jury Prix Versailles, jest multidyscyplinarne Muzeum Narracji (MoN) w Tokio, które zaprojektował japoński architekt Kengo Kuma. Jedynym muzeum spoza Europy i Azji, które trafiło do grona laureatów, jest z kolei Narodowe Muzeum Medalu Honoru w Arlington w USA, poświęcone pamięci osób, które uhonorowano najwyższym amerykańskim odznaczeniem wojskowym. To ostatni projekt urugwajskiego architekta Rafaela Viñoly’ego, który zmarł w 2023 roku.