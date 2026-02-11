Narodowe Muzeum Fotograficzne w Rotterdamie ruszyło w nowej siedzibie. Znana instytucja kultury zajęła dawnym magazyn popularnej kawy Santos w portowej dzielnicy Katendrecht, która od szeregu lat przechodzi rewitalizację.

Narodowe Muzeum Fotograficzne w Rotterdamie w dawnym magazynie kawy

W zasobach Narodowego Muzeum Fotograficznego w Rotterdamie znajduje się około 6,5 miliona zdjęć autorstwa holenderskich pionierów i czołowych przedstawicieli fotografii, a także młodych, wschodzących gwiazd. Kolekcja wciąż się powiększa: szacuje się, że do 2028 r. będzie ją tworzyć już 7,5 miliona fotografii.

Tak obszerna kolekcja potrzebuje odpowiednio dużej przestrzeni wystawienniczej, a także właściwych warunków. Posiadający niewiele okien budynek jednego z najlepiej zachowanych postindustrialnych magazynów w Holandii doskonale nadaje się do przechowywania wrażliwych na światło zdjęć i negatywów.