W najnowszej edycji międzynarodowego konkursu sztuki ulicznej Street Art Cities Awards znalazł się jeden polski wątek. Zasiadający w jury znani artyści z całego globu, zajmujący się street artem, postanowili przyznać wyróżnienie muralowi „Czesław Niemen”, który od ubiegłego roku widnieje na jednym z bloków w Opolu. To praca polskiego artysty Przemysława „Sainera” Blejzyka.

Opole: Mural „Czesław Niemen” z międzynarodowym wyróżnieniem

Street Art Cities Awards to konkurs, który nagradza najlepsze dzieła sztuki ulicznej na całym świecie. Jego organizatorami są twórcy funkcjonującej od 2016 r. platformy internetowej Street Art Cities, agregującej najciekawsze murale oraz informacje na ich temat.

Nagrody przyznaje się w czterech kategoriach: „Najlepszy mural na świecie”, „Wyróżnienie ekspertów”, „Miasto z najlepszą sztuką uliczną” i wreszcie „Wybór artystów”. W tej ostatniej kategorii panel artystów, który wchodzi w skład konkursowego jury, wybiera te murale, które reprezentują najwyższy poziom artystyczny.

W tej ostatniej kategorii wyróżniono 25 murali z całego świata – od Brazylii po Szwecję. Jednym z laureatów, których doceniło jury, jest mural pod tytułem „Czesław Niemen”, który pokrywa całą ścianę 10-piętrowego bloku przy ulicy Batalionu „Zośka” 7 w Opolu.