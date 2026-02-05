Reklama

Mural z Polski w gronie najlepszych na świecie. To hołd dla gwiazdy muzyki

Mural w Opolu autorstwa polskiego artysty, będący hołdem dla Czesława Niemena, znalazł się w gronie laureatów międzynarodowego konkursu dla twórców sztuki ulicznej. Praca jest częścią projektu Muzyczne Murale realizowanego przez miasto.

Publikacja: 05.02.2026 13:14

Mural powstał na ścianie szczytowej budynku przy ul. Batalionu „Zośka” 7 w Opolu.

Mural powstał na ścianie szczytowej budynku przy ul. Batalionu „Zośka” 7 w Opolu.

Foto: Sainer/UM Opole

Izabela Popko

W najnowszej edycji międzynarodowego konkursu sztuki ulicznej Street Art Cities Awards znalazł się jeden polski wątek. Zasiadający w jury znani artyści z całego globu, zajmujący się street artem, postanowili przyznać wyróżnienie muralowi „Czesław Niemen”, który od ubiegłego roku widnieje na jednym z bloków w Opolu. To praca polskiego artysty Przemysława „Sainera” Blejzyka.

Opole: Mural „Czesław Niemen” z międzynarodowym wyróżnieniem

Street Art Cities Awards to konkurs, który nagradza najlepsze dzieła sztuki ulicznej na całym świecie. Jego organizatorami są twórcy funkcjonującej od 2016 r. platformy internetowej Street Art Cities, agregującej najciekawsze murale oraz informacje na ich temat.

Nagrody przyznaje się w czterech kategoriach: „Najlepszy mural na świecie”, „Wyróżnienie ekspertów”, „Miasto z najlepszą sztuką uliczną” i wreszcie „Wybór artystów”. W tej ostatniej kategorii panel artystów, który wchodzi w skład konkursowego jury, wybiera te murale, które reprezentują najwyższy poziom artystyczny.

W tej ostatniej kategorii wyróżniono 25 murali z całego świata – od Brazylii po Szwecję. Jednym z laureatów, których doceniło jury, jest mural pod tytułem „Czesław Niemen”, który pokrywa całą ścianę 10-piętrowego bloku przy ulicy Batalionu „Zośka” 7 w Opolu.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

W 2025 roku przez madryckie Prado przewinęło się rekordowe 3,5 miliona zwiedzających.
Sztuka
Czołowe europejskie muzeum ma dość tłumów turystów. Pojawią się ograniczenia

Autorem muralu jest Przemysław „Sainer” Blejzyk, absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Jego prace charakteryzują się śmiałym wykorzystaniem intensywnych barw i dużą dozą surrealizmu.

Sainer to jeden z najbardziej rozpoznawalnych twórców sztuki ulicznej w naszym kraju. Był członkiem streetartowego duetu Etam Crew, który założył z kolegą ze studiów, Mateuszem Gapskim.

Oprócz Opola murale autorstwa Sainera zdobią budynki w Łodzi i Szczecinie. Jeszcze więcej wielkoformatowych prac artysty – indywidualnych lub powstałych we współpracy – można znaleźć w wielu europejskich miastach poza granicami naszego kraju, między innymi w Dortmundzie, Brukseli, Paryżu czy Arles.

Przemysław „Sainer” Blejzyk to też jeden z najbardziej wyrazistych artystów młodego pokolenia, który śmiało sięga po kolor i ekspresyjne kompozycje. W ubiegłym roku, z okazji Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2025 r., odbyła się w Wiedniu wystawa jego obrazów.

Mural dla Niemena w Opolu. Wyróżnienie i kontrowersje

Mural upamiętniający Czesława Niemena, Sainer ukończył 7 grudnia 2025 roku. Wielkoformatowa praca kipi od charakterystycznych dla artysty, intensywnych kolorów i przedstawia Niemena w otoczeniu abstrakcyjnych, psychodelicznych form.

Reklama
Reklama

W intencji Blejzyka taka kompozycja miała być ukłonem w stronę niezwykle bogatego muzycznego dorobku Czesława Niemena, który oprócz najbardziej znanych przebojów jak „Pod Papugami” czy „Dziwny jest ten świat” tworzył również bardzo awangardowe, psychodeliczne utwory. Wydaje się, że nie wszyscy zrozumieli ten przekaz.

Kiedy Sainer tworzył mural, o jego pracy zrobiło się głośno w lokalnej prasie i na platformach społecznościowych. Wielu komentatorów przyjęło dzieło z uznaniem, twierdząc, że dobrze oddaje stylistykę, w jakiej poruszał się muzyk. Sceptycy twierdzą z kolei, że mural sprawia wrażenie niedokończonego i jest w nim „za mało Niemena”.

Mural stworzony przez Przemysława „Sainera” Blejzyka to część opolskiego projektu Muzyczne Murale realizowanego od kilku lat przez władze miasta, mającego podkreślać status miasta jako stolicy polskiej piosenki. Co roku w Opolu powstaje kolejna praca na fasadzie któregoś z budynków, za każdym razem honorująca artystę lub artystkę szczególnie ważną dla polskiej kultury.

Pierwszy, w 2020 r., powstał mural na cześć Anny Jantar autorstwa Bruna Neuhamera, w 2021 r. uhonorowano Krzysztofa Krawczyka (autor ten sam). W 2022 r. powstała praca przedstawiająca Andrzeja Nowaka z zespołu TSA (autor: Michał „Demenz” Węgrzyn). Kolejni pojawili się Zbigniew Wodecki (2023 r., autor: Marcin Czaja) i Michał Bajor (2024 r., autorka: Natalia Rak). Najnowszym elementem opolskiej Trasy Muzycznych Murali jest wspomniana praca Przemysława „Sainera” Blejzyka.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska opolskie Opole Styl Życia Sztuka
Na wystawie można między innymi zobaczyć pracę, w którą w 2017 r. w nowojorskim domu aukcyjnym Sothe
Sztuka
Dzieła Basquiata zawitały do Europy. Ta wystawa będzie hitem sezonu
Ai Weiwei przez 10 lat przebywał w Europie na wymuszonej emigracji.
Sztuka
Ai Weiwei wraca do Chin. „To jak połączenie telefoniczne po 10 latach”
Nowa atrakcja Rijksmuseum będzie dostępna za darmo.
Sztuka
Miliarder wesprze czołowe europejskie muzeum. Nowa atrakcja dostępna za darmo
Marina Abramović prezentuje w Davos swoją instalację zatytułowaną „The Bus”.
Sztuka
Marina Abramović w Davos. Artystka proponuje detoks milionerom i politykom
W 2025 roku przez madryckie Prado przewinęło się rekordowe 3,5 miliona zwiedzających.
Sztuka
Czołowe europejskie muzeum ma dość tłumów turystów. Pojawią się ograniczenia
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama