Sztuka wkracza do domów: jak rozpocząć przygodę z kolekcjonowaniem?

Materiały prasowe

Twórcy, z którymi współpracuje platforma 100szt.pl, muszą spełnić wiele wymogów. Najważniejsze z nich to: ukończenie wyższej uczelni artystycznej, utrzymywanie się z działalności artystycznej, współpraca z cenionymi kuratorami, publikacja monografii czy katalogów, a także prezentowanie swoich prac w galeriach w kraju i za granicą.

Jakub Svoboda, współtwórca platformy 100szt.pl. Materiały prasowe

Z platformą 100szt.pl współpracują obecnie tacy artyści i artystki jak Ewa Doroszenko, Tomasz Kulka, Karolina Konopka, Mariusz Tarkawian, Jarema Drogowski, Martyna Borowiecka, Cecylia Malik czy Marek Rachwalik. Jakub Svoboda zapowiada, że to grono będzie się powiększać.

Co ważne – limitowane edycje wydruków dostępne są za ułamek ceny oryginałów, to pozwala na wejście do świata sztuki osobom, które często nie mogłyby sobie pozwolić na zakup dzieła sztuki w galerii czy na aukcji. „Każdy print to okazja do tego, by wprowadzić do swojego domu prawdziwą sztukę, a przy tym wesprzeć lokalnych twórców” – podkreśla Jakub Svoboda.