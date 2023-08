Zagadka kradzieży sedesu ze złota w końcu rozwiązana? To głośne dzieło sztuki

Kradzież miała miejsce w pałacu Blenheim w Woodstock w hrabstwie Oxfordshire – posiadłości, w której urodził się Winston Churchill. Trwała tam wówczas pierwsza w Wielkiej Brytanii wystawa dzieł Catellana i praca pod tytułem „Ameryka” – czyli złoty sedes – była jego częścią.

Eksponat umieszczono w jednej z eleganckich toalet i podłączono rurami do kanalizacji. Co ciekawe, można było go normalnie używać – tak jak zwykłej toalety. Aby móc skorzystać z sedesu, należało wcześniej dokonać rezerwacji.

Żaden z organizatorów wystawy nie spodziewał się kradzieży dzieła ze względu na jego specyfikę. Była to w końcu funkcjonująca toaleta, z której mogli korzystać uczestnicy wystawy – i robili to.

Artysta, skandalista: kim jest Maurizio Cattelan?

Maurizio Catellan zdobył międzynarodowy rozgłos dzięki rzeźbie z 1999 roku pod tytułem „La Nona Ora”, przedstawiającej papieża Jana Pawła II przygniecionego meteorytem. Cattelan stworzył również słynną efemeryczną instalację pod tytułem „Komik”, czyli prawdziwego banana przyklejonego do ściany taśmą izolacyjną.

Swoją „Amerykę” Cattelan po raz pierwszy zaprezentował w 2016 roku w trakcie wystawy w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku. Dzieło zyskało ogromny rozgłos w USA – były nawet propozycje, aby pracę zainstalować w Białym Domu.

Tuż po kradzieży złotego sedesu w Woodstock policja ujęła dwóch podejrzanych, zaś miesiąc później – trzech kolejnych. Firma ubezpieczająca pałac Blenheim zaoferowała sto tysięcy funtów nagrody osobie, która pomoże nakierować policję na trop prowadzący do odzyskania eksponatu.