Chińczycy przejmują ulubioną markę królowej Elżbiety II. Była o krok od upadku

Jeszcze 20 lat temu „wellies” święciły triumfy: nosiły je celebrytki na czele z Kate Moss i Carą Delevingne, zwłaszcza na deszczowym festiwalu Glastonbury. Z czasem jednak wyszły z mody, z prozaicznego powodu. Coraz bardziej suchy klimat sprawia, że kalosze zwyczajnie przestają być potrzebne.

Gwoździem do trumny marki Hunter Boot było przeniesienie produkcji gumiaków do Chin w 2008 roku. Klienci natychmiast zauważyli różnicę w jakości kultowych „wellies” – i zniechęcili się do marki. W ostatnich latach doszły do tego wszystkiego problemy logistyczne i inflacja, będące następstwem pandemii.