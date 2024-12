Na początku działaliśmy we czwórkę, z moją siostrą Teresą Tarnowską. Naszym celem było zmienić małą pracownię, która produkuje rzeczy na potrzeby muzealnego sklepiku dla turystów, w manufakturę z prawdziwego zdarzenia. Mieliśmy dwa piece, kilka starych form i powoli zaczęliśmy dłubać. Umówiliśmy się z muzeum, że oprócz wprowadzenia nowych wzorów będziemy produkować przedmioty ze starych form Majoliki Nieborów, a także odtworzymy niektóre przedmioty z kolekcji muzealnej. I tak za zgodą konserwatora zdjęliśmy formy m.in. jaszczura i psa Fo. Ich repliki powstają dokładnie w taki sam sposób jak ponad 130 lat temu. Różnica polega na tym, że zdobimy je inaczej niż kiedyś, bo dodaliśmy złoto i zmieniliśmy kolory na nowoczesne.

Produkcja ceramiki wymaga cierpliwości

Przypadek sprawił, że powstała manufaktura. Przypadek sprawił też, że zajęłam się w niej szlifowaniem. Szlifowanie to żmudna praca, długotrwała i wymagająca cierpliwości. Zresztą każdy etap powstawania przedmiotów ceramicznych wymaga cierpliwości. Mogę szlifować godzinami i bardzo to lubię. Odpowiada mi, że trzeba się przy tym uspokoić i skupić na przedmiocie. Oglądać go dziesięć razy, żeby odkryć, że tu i tam jeszcze trzeba przetrzeć papierem ściernym. Jestem zadowolona, gdy przedmiot, który wyjdzie z formy, nagle, w moich dłoniach, nabiera kształtu. I chociaż wiem, że gdy za chwilę włożę go do pieca, to może pęknąć, mam poczucie, że zrobiłam go dobrze. To daje mi ogromną satysfakcję.

Foto: Materiały prasowe

Dzisiaj do wypalania używamy elektrycznych pieców, ale sam proces wytwarzania w manufakturze wygląda prawie tak, jak przed 140 laty. Najpierw do form wlewa się upłynnioną glinę i trzeba precyzyjnie ocenić, jak długo glina powinna być w tej formie. Formy zrobione są z gipsu, który chłonie wodę. Po wlaniu upłynnionej gliny woda jest absorbowana przez gips i powstaje przedmiot, którego ścianki są grubsze lub cieńsze. Zostaje on w formie tak długo, by łatwo dało się go z niej wyjąć. Później musi wyschnąć i to też jest proces – czasem trwa trzy dni, czasem tydzień lub, jak w przypadku kafli, nawet trzy tygodnie. Gdy wyschnie, muszę go wyszlifować, czyli „zdjąć” z niego wszystkie szwy i nadać mu ostateczną formę.