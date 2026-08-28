Espresso za 4–5 zł, cappuccino za 10–11 zł, a flat white za 12. Na ceny kaw na tym poziomie możemy liczyć już chyba tylko we Włoszech. Tymczasem w samym centrum Warszawy otworzyły się kawiarnie, które oferują kawy speciality właśnie za tak niewielkie kwoty. To jak na razie tylko dwa lokale, ale już zrobiły bardzo dużo szumu w mediach i wywołały gorącą dyskusję na temat tego, ile powinien kosztować kubek pobudzającego napoju na mieście.

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Kawiarnie w centrum Warszawy sprzedają kawy w cenach jak we Włoszech

We Włoszech wyjście na kawę to świętość. Szybka wizyta w kawiarence rano, jeszcze przed pracą i wypicie gorącego naparu nawet na stojąco to codzienny rytuał milionów mieszkańców tego śródziemnomorskiego kraju. Inną świętością jest tam cena kawy, która od bardzo wielu lat utrzymuje się na mniej więcej tym samym poziomie. Za espresso – nawet w popularnych turystycznych miastach – wciąż można zapłacić ok. 1,5 euro, z niewielkimi odchyleniami w górę lub w dół.

Oczywiście na lotniskach czy w kawiarniach nastawionych na zamożnych turystów wydamy prawdopodobnie kilkakrotnie więcej. W lokalnych kawiarniach Włosi jednak nadal starają się, aby cena za filiżankę porannej kawy pozostawała bez zmian.

Jak jest w Polsce? Podobnie jak w innych europejskich krajach, oczywiście wyłączając Włochy. Standardem są ceny espresso stanowiące wielokrotność wspomnianego 1,5 euro. Kawy z mlekiem – takie jak cappuccino czy flat white – stały się z kolei przyjemnościami, na które większość Polaków może sobie pozwolić tylko od czasu do czasu.

Tymczasem w Warszawie otworzyły się w te wakacje dwie kawiarnie, które idą całkowicie pod prąd tendencji windowania cen. Obydwie oferują napoje bazujące na ziarnach jakości speciality. Exxy i Best Badi, bo o nich mowa, szczycą się tym, że z wysoką jakością kawy idzie w parze bardzo przystępna cena.

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Kawiarnia Exxy przy ul. Hożej otworzyła się jako pierwsza, w lipcu tego roku. To kolejne miejsce należące do sieci cukierni Muus posiadającej już swoje lokale w kilku innych lokalizacjach w stolicy. Kawy, na których pracują bariści w Exxy, pochodzą z warszawskiej palarni speciality Coffee Plant.

Espresso w Exxy kosztuje tylko 4 zł. To mniej niż połowa średniej ceny za tę podstawową wersję kawy w większości kawiarni – zarówno w Warszawie, jak i w całym kraju. Za cappuccino trzeba z kolei zapłacić jedynie 10 zł, z kolei za flat white – 12. Filtrowana kranówka w Exxy jest darmowa, ale, co ciekawe, lokal obiecuje, że nie trzeba zamawiać kawy, aby dostać szklankę wody.

Bardzo podobne ceny można zobaczyć w menu kawiarni Best Badi, która otworzyła się w sierpniu przy ul. Wilczej. Tam espresso kosztuje o złotówkę więcej niż w Exxy, z kolei ceny cappuccino i flat white wynoszą odpowiednio 11 i 12 zł. Bariści korzystają z ziaren z palarni speciality Hard Beans z Opola.

W obu kawiarniach można też napić się innych napojów, w tym bardzo modnej od pewnego czasu matchy. Za matcha latte w obu lokalach trzeba zapłacić bardzo przyzwoite 17 zł. Standardowa cena za ten napój w naszym kraju wynosi ok. 25 zł. Takich cen jak w Best Badi i Exxy nie zobaczymy w znakomitej większości polskich kawiarni, nie wspominając o kawiarniach speciality. Oba lokale otwarcie przyznają, że ich misją jest oferowanie wysokiej jakości kawy w przystępnych cenach, bo, ich zdaniem, to wciąż jest możliwe.