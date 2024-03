Autorzy projektu dworca z chińskiego miasta Yancheng podeszli do sprawy podobnie – starali się wykorzystać wszystkie zalety opuszczone lata temu stacji, by w jej miejscu powstał nowoczesny, funkcjonalny budynek wpisujący się w charakter miejsca, w którym się znajduje. Tak też się stało – w miejscu ruin powstał nowy ośrodek kultury: Chińskie Muzeum Mokradeł Morza Żółtego.

Muzeum powstało w tym miejscu nieprzypadkowo – w pobliżu Yanchengu znajduje się bowiem największy rezerwat przyrody nadmorskich terenów podmokłych w Chinach. W rezerwacie imponująca jest przede wszystkim fauna i flora – żyje tam między innymi ponad 600 gatunków roślin oraz 379 gatunków ptaków – przede wszystkim żurawi czerwonokoronowych, charakterystycznych dla regionu.

Opuszczony dworzec odzyskał świetność

Chińska pracownia architektoniczna DuShe Architectural Design z Szanghaju, która odpowiada za projekt Chińskiego Muzeum Mokradeł Morza Żółtego, od początku była zdania, że budynek dawnego dworca doskonale sprawdzi się jako przestrzeń muzealna. Projektantom zależało na tym, by dostosować wnętrze do potrzeb placówki. Główną, przeszkoloną ścianę dworca postanowili przekształcić w gigantyczne okno przez które zwiedzający oglądać by mogli naturę, która otacza budynek.

Pierwotny dworzec mimo wszystko był zdaniem projektantów trochę za niski, co mogłoby utrudniać organizację przestrzeni ekspozycyjnej. By sprostać oczekiwaniom, nieznacznie podniesiono dach. Jego kształt pozostał jednak taki sam – nie zmieniono jego pierwotnej konstrukcji i fundamentów, co przypomina starszym mieszkańcom miasta o tym, że budynek był przed laty dworcem.