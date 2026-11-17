Zaskoczenia lubią chodzić parami. Jednego dnia dowiadujemy się, że nowym Jamesem Bondem zostanie Robert Pattinson, następnego pojawia się informacja, że słynny angielski producent supersamochodów i dostawca aut, które ratują agenta 007 w jego trudnych filmowych misjach, podjął najbardziej zaskakującą decyzję i zgłosił się do Rajdu Dakar. Czyżby Anglicy porzucali bondowskie uniwersum? Spokojnie, nic na to nie wskazuje.

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Aston Martin w Rajdzie Dakar. W teamie Alonso i Loeb

Przyszłoroczny Rajd Dakar ruszy 10 stycznia w Maroku. Na starcie, w stawce aut, pojawią się trzy samochody Aston Martin Dreadnought. Poprowadzą je dwukrotny mistrz świata Formuły 1 i obecny kierowca teamu F1 Aston Martin Aramco Fernando Alonso, dziewięciokrotny rajdowy mistrz świata Sébastien Loeb oraz aktualny mistrz świata w rajdach terenowych Brazylijczyk Lucas Moraes.

Aston Martin Dreadnought został stworzony na potrzeby gry Call of Duty: Modern Warfare 4. Teraz trafi do realnego świata. Aston Martin wystawi samochody rajdowo-terenowe i zamierza rywalizować z czołowymi zespołami w najbardziej kultowej imprezie off-roadowej na świecie.

Foto: Materiały prasowe

Debiut Dreadnoughta w Dakarze zbiega się z pierwszym startem Aston Martin Racing w cyklu rajdów terenowych. Udział w Rajdzie Dakar ma być ostatecznym sprawdzianem niezawodności konstrukcji.

„Aston Martin Dreadnought został stworzony, aby dominować w każdym terenie, w najbardziej ekstremalnych warunkach. Nie unikamy wyzwań, lecz je podejmujemy. W osobach Fernando, Sébastiena i Lucasa mamy trzech wielkich mistrzów, z którymi możemy podjąć potężne wyzwanie Dakaru 2027” – powiedział Adrian Hallmark, CEO Astona Martina.

Foto: Materiały prasowe

Partnerem angielskiego producenta jest firma Prodrive, wieloletni partner inżynieryjny zespołu Aston Martin Racing w wyścigach długodystansowych GT, na niej spoczęło zadanie opracowania i budowy rajdowych Dreadnoughtów. Firma będzie też wyłącznym operatorem wszystkich trzech samochodów podczas Rajdu Dakar.

„Niewiele wyzwań w motorsporcie przewyższa Dakar. Ambicja Aston Martina wobec tego programu od początku była jasna: stworzyć samochód zdolny walczyć w czołówce najtrudniejszej imprezy motorsportowej świata” – podkreśla David Richards, prezes firmy Prodrive.

Załogi Astona Martina na Rajdzie Dakar

Fernando Alonso wraca na Dakar po siedmiu latach przerwy. Hiszpan ma na koncie dwa zwycięstwa w 24-godzinnym wyścigu Le Mans, tytuł mistrza świata w Formule 1, a także zwycięstwa w prestiżowych amerykańskich wyścigach Indy 500 i Daytona. Dakar dotąd okazywał się dla niego zbyt dużym wyzwaniem. Przyszły rok w zespole Astona Martina to szansa na „odczarowanie” tego rajdu. W kabinie Dreadnoughta u boku Alonso zasiądzie hiszpański pilot Marc Coma, pięciokrotny zwycięzca Dakaru w kategorii motocykli.

Sebastien Loeb, dziewięciokrotny mistrz WRC, ma długą historię startów w Dakarze, ale nie wywalczył jak dotąd zwycięstwa w tej imprezie. Ma jednak ogromne doświadczenie dakarowe, odniósł 28 zwycięstw etapowych, pięciokrotnie stawał na podium. Jego pilotem w Astonie Martinie będzie Lurquin.

Z kolei 36-letni Moraes w swoim debiucie w Dakarze w 2023 roku zajął trzecie miejsce i od tamtej pory startuje w każdej edycji. W 2025 roku zdobył tytuł mistrza świata FIA w rajdach terenowych. Jego pilotem jest Hiszpan Pablo Moreno.