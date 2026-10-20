Polska drużyna zajęła trzecie miejsce na mało znanych mistrzostwach świata
W mistrzostwach organizowanych na chorwackiej wyspie Brač przez lokalne władze i stowarzyszenie turystyczne rywalizowały drużyny z 10 krajów. Każda składała się z czterech osób – dwóch kobiet i dwóch mężczyzn. Zadanie polegało na ręcznym zebraniu jak największej liczby oliwek w ciągu 45 minut.
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Najlepsi okazali się Finowie, którzy uzyskali wynik 55,38 kg. Jak przyznał kapitan zespołu Petri Utriainen, reprezentanci kraju liczyli przede wszystkim na poprawienie rezultatu z poprzedniej edycji, w której zajęli czwarte miejsce.
– Nie mamy w Finlandii ani jednego oliwnego drzewa, a staliśmy się mistrzami świata. Nieprawdopodobne – dodał Utriainen.
Drugie miejsce przypadło reprezentantom Czech, którzy zebrali 48,39 kg oliwek. Na trzecim stopniu podium stanęli Polacy z wynikiem 46,58 kg.
Gospodarze zawodów, Chorwaci, uplasowali się dopiero na piątej pozycji. Ich drużyna zebrała 43,2 kg owoców.
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