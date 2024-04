Roszada w imperium najbogatszego człowieka świata. Nowy etap walki o sukcesję

Mimo to w ostatnich latach 75-latek jeszcze bardziej umocnił swoją pozycję w firmie. W 2022 roku wydłużył maksymalny wiek dla prezesa LVMH (czyli dla samego siebie) do 80-tki, a rok później zaktualizował statut holdingu Agache, który kontroluje ten koncern. Nowy zapis gwarantuje mu pełnię władzy do 95. urodzin, zaś jego dzieci mają zakaz sprzedaży udziałów firmy jakiemukolwiek zewnętrznemu podmiotowi aż 2052 roku.

„Jeszcze pięć lat temu prawie pewne było, że gdyby coś się stało Arnaultowi, tymczasowym prezesem firmy byłby ktoś spoza rodziny – aż do momentu, kiedy dzieci będą starsze i nabiorą doświadczenia” – powiedział w rozmowie z „Financial Times” Erwan Rambourg, dyrektor ds. badań konsumenckich w firmie HSBC. „Teraz taka osoba nie jest potrzebna, bo dzieci już osiągnęły odpowiedni poziom” – dodaje ekspert cytowany przez „Financial Timesa”.

Rozstrzał wiekowy między dziećmi Arnaulta jest jednak spory, co zawęża pulę jego potencjalnych następców. Zdaniem ekspertów rola ta może przypaść najstarszej córce miliardera, która ma największe doświadczenie, a także bardzo silną pozycję w strukturach LVMH. Delphine Arnault jest prezeską Diora i członkinią komitetu wykonawczego LVMH.