Polska wśród najszczęśliwszych krajów świata. Awans do światowej czołówki

Eksperci z Gallupa opublikowali raport podsumowujące badnaie poziomu szczęścia wśród mieszkańców krajów na całym świecie. Jak na tym tle wygląda sytuacja w Polsce?

Publikacja: 19.03.2026 15:10

Polska uplasowała się w tym roku na 24. miejscu, na 136 przebadane kraje.

Foto: Jacek Dyląg Unsplash

Izabela Popko

„World Happiness Report” to jeden z flagowych raportów amerykańskiej firmy badawczej Gallup. Główną częścią tegorocznej publikacji jest ranking 136 krajów z całego świata. Polska zaliczyła awans w stosunku do ubiegłorocznego zestawienia i trafiła do czołowej dwudziestki piątki.

Najszczęśliwsze kraje świata: Awans Polski do czołówki

Doroczny raport Gallupa na temat poczucia szczęścia wśród mieszkańców naszego globu obejmuje ranking 136 krajów. Zestawienie powstało na podstawie ankiet, w których pytano o subiektywne oceny respondentów na temat ich własnego życia. Zebrane dane dotyczą lat 2023-2025.

W gronie dziesięciu najszczęśliwszych krajów na naszym globie nastąpiło kilka przetasowań. Pozycję globalnego lidera ponownie zachowała Finlandia. Na podium miejscami zamieniły się ze sobą Islandia i Dania – ta pierwsza awansowała z pozycji trzeciej na drugą.

Czytaj więcej

Młodzi podróżnicy wybierają tętniące życiem miasta o bogatej kulturze, w których jest co robić i co
Społeczeństwo
Młode pokolenie nie chce podróżować jak rodzice. Całe wakacje w dwa dni

Kostaryka strąciła Szwecję z miejsca czwartego na piąte i znalazła się najwyżej niż którekolwiek państwo z Ameryki Łacińskiej w historii raportu Gallupa. Norwegia zaliczyła awans z miejsca siódmego na szóste, a na pozycję siódmą wskoczyła Holandia. Miejsca ósme i dziewiąte niezmiennie należą do Izraela i Luksemburga. Czołową dziesiątkę zamyka Szwajcaria, która zastąpiła na tej pozycji Meksyk.

Polska uplasowała się w tym roku na 24. miejscu, awansując o dwa miejsca w stosunku do rankingu z ubiegłego roku. Nasz kraj wyprzedził między innymi takie europejskie kraje jak Litwa, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Hiszpania, Słowacja, Chorwacja, Portugalia czy Węgry.

Niżej od Polski znalazły się z kolei takie kraje spoza Starego Kontynentu jak Kanada, Japonia, Brazylia, Singapur czy Chiny. Na liście 25 najszczęśliwszych krajów na świecie figurują Nowa Zelandia, Meksyk, Irlandia, Belgia, Australia, Kosowo, Niemcy, Słowenia, Austria, Czechy, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska i Stany Zjednoczone, które wyprzedziły Polskę.

Autorzy raportu zauważają, że mieszkańcy większości krajów Zachodu są generalnie mniej szczęśliwi niż w latach 2005-2010. W tym gronie aż 15 krajów zaliczyło spore spadki w rankingu, podczas gdy znacząco awansowało tylko pięć.

Globalnie sytuacja wygląda bardziej pozytywnie. Porównując zmiany na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, spośród 136 krajów swoją pozycję poprawiło aż 79, podczas gdy spadki zaliczyło 41 państw.

sssss

Owymi sześcioma aspektami są: PKB per capita, spodziewana długość życia w zdrowiu, świadomość wsparcia ze strony osób, na które można liczyć, wolność podejmowania wyborów w swoim życiu, szczodrość rozumiana jako wspieranie organizacji charytatywnych i wreszcie percepcja korupcji we własnym kraju. Które z tych czynników wskazali Polacy jako kluczowe dla własnego poczucia szczęścia?

Okazuje się, że największe znaczenie ma aspekt finansowy, a więc PKB per capita. Nieco mniej Polaków wskazało na wsparcie ze strony innych osób. Nieco mniejsze znaczenie mają wolność podejmowania życiowych wyborów i perspektywa długiego życia w zdrowiu, zaś najmniej istotne są percepcja korupcji i szczodrość Polaków.

Całodobowe sklepy z alkoholem sukcesywnie znikają z ulic Warszawy, proes ten będzie się nasilał
Społeczeństwo
Nocna prohibicja w Warszawie przegłosowana. Zakaz sprzedaży alkoholu od 1 czerwca 2026
Styl życia osób zamożnych jest nieustannie badany i analizowany. Od tego zależy sprzedaż całej branż
Społeczeństwo
Nowy symbol luksusu. Najbogatsi buntują się przeciw globalnemu trendowi
Ewa Rogozińska: Kobiety wnoszą do zarządów inny sposób szacowania ryzyka i budowania kapitału relacy
Społeczeństwo
Kod dostępu do „szklanego sufitu”. Rok 2026 zmieni język polskiego biznesu
Doskonałość zdjęć i filmów generowanych przez sztuczną inteligencję staje się coraz większym problem
Społeczeństwo
Młode pokolenie broni się przed sztuczną inteligencją. Czy bałagan nas uratuje?
