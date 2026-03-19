Restauracja znajduje się nad historycznym butikiem marki Dior przy Avenue Montaigne, który Christian Dior otworzył w 1946 roku. Jak czytamy w opisie w czerwonym przewodniku, lokal „łączy haute cuisine z haute couture”.

Potrawy w Monsieur Dior inspiruje dorobek legendarnego projektanta mody, który był jednocześnie miłośnikiem dobrego jedzenia. Potrawy noszą takie nazwy jak na przykład „New Look”, „Couture Lasagna” czy „jajko Christian Dior”. Szefem kuchni paryskiej restauracji jest Yannick Alléno, jeden z najbardziej znanych szefów kuchni na świecie.

Yannick Alléno. Kolejna gwiazdkowa restauracja słynnego szefa kuchni

W reakcji na zdobycie pierwszej gwiazdki dla Monsieur Diora Alléno podkreślił, że wyróżnienie należy do jego zespołu. „Gwiazdki oświetlają drogę, ale to kobiety i mężczyźni ją budują. To wyróżnienie nagradza ich kreatywność, poświęcenie i pragnienie, aby nieustannie iść do przodu” – czytamy w oświadczeniu na oficjalnej stronie szefa kuchni.

Tak ekspresowe zdobycie prestiżowego wyróżnienia po zatrudnieniu nowego szefa kuchni to spore osiągnięcie – Alléno stanął na czele Monsieur Diora zaledwie przed kilkoma miesiącami, we wrześniu 2025 roku. Branża gastronomii widziała jednak jeszcze bardziej imponujące wyczyny: rekordzistą jest kopenhaska restauracja Udtryk, która zdobyła gwiazdkę Michelin zaledwie 41 dni od swojego otwarcia.

Alléno ma za sobą błyskotliwą karierę: 57-latek zdobył już 18 gwiazdek Michelin dla restauracji, którymi kierował lub kieruje, w tym dla Monsieur Diora. W tegorocznej edycji czerwonego przewodnika gwiazdki posiada sześć restauracji we Francji, na których czele stoi Francuz.

Słynny szef kuchni od lat współpracuje z koncernem LVMH, do którego należy marka Dior. W 2008 roku. otworzył swoją restaurację Le 1947 w hotelu Cheval Blanc w Courchevel, którego właścicielem jest LVMH. Restauracja ma trzy gwiazdki, podobnie jak inny lokal Alléno – Pavillon Ledoyen w Paryżu.