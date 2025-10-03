Dane z najnowszego raportu Gallupa pokazują, że choć na świecie wybucha coraz więcej konfliktów, globalnie czujemy się bezpieczniej w swoich miejscach zamieszkania niż rok temu. Pod względem postrzeganego poziomu poczucia bezpieczeństwa i porządku w przestrzeni publicznej europejskim liderem (i zarazem jednym z globalnych) zostało Kosowo. Jak na tle reszty Europy i świata wypada Polska?

Świat coraz bezpieczniejszy, Polska także. Raport Gallupa

W ujęciu globalnym ludzie czują się coraz bezpieczniej – tak wynika z najnowszego raportu Gallupa zatytułowanego „The Global Safety Report”. Publikacja ujawnia ciekawy paradoks w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z największą liczbą konfliktów zbrojnych od czasów II wojny światowej.

Raport bazuje na ankietach, które w 2024 r. przeprowadzono na reprezentatywnych grupach mieszkańców 144 krajów z całego świata w wieku co najmniej 15 lat. Badanie objęło łącznie 145 170 osób.

W 2024 roku 73 proc. badanych stwierdziło, że nie boi się wyjść z domu w nocy. To o trzy proc. więcej niż rok wcześniej i najwięcej od 2006 r., kiedy eksperci Gallupa po raz pierwszy zapytali respondentów o tę kwestię.