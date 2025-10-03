Reklama

Świat płonie – ale Polacy czują się w nim coraz bezpieczniej. Raport Gallupa

Choć na świecie trwa wiele konfliktów zbrojnych, w ujęciu globalnym ludzie czują się coraz bezpieczniej – wynika z najnowszej edycji raportu Gallupa. Polska należy do krajów, w których poziom poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców rośnie najszybciej.

Publikacja: 03.10.2025 14:13

Z raportu wynika, że poziom poczucia bezpieczeństwa w naszej części Europy konsekwentnie rośnie, a tempo tego wzrostu należy do najwyższych na świecie

Foto: Adam Borkowski Unsplash

Izabela Popko

W ujęciu globalnym ludzie czują się coraz bezpieczniej – tak wynika z najnowszego raportu Gallupa zatytułowanego „The Global Safety Report”. Publikacja ujawnia ciekawy paradoks w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z największą liczbą konfliktów zbrojnych od czasów II wojny światowej.

Raport bazuje na ankietach, które w 2024 r. przeprowadzono na reprezentatywnych grupach mieszkańców 144 krajów z całego świata w wieku co najmniej 15 lat. Badanie objęło łącznie 145 170 osób.

W 2024 roku 73 proc. badanych stwierdziło, że nie boi się wyjść z domu w nocy. To o trzy proc. więcej niż rok wcześniej i najwięcej od 2006 r., kiedy eksperci Gallupa po raz pierwszy zapytali respondentów o tę kwestię.

Z raportu wynika, że poziom poczucia bezpieczeństwa w naszej części Europy konsekwentnie rośnie, a tempo tego wzrostu należy do najwyższych na świecie. Ten sam trend badacze zauważyli również w przypadku pozostałych krajów byłego bloku wschodniego w Europie i Azji.

Bezpiecznie w tych państwach czuje się 70 proc. ludzi, podobnie jak w przypadku Europy Zachodniej, Ameryki Północnej, Azji i Pacyfiku, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Na drugim biegunie są Ameryka Łacińska, Karaiby i Afryka Subsaharyjska – to regiony, w których ludzie czują się najmniej bezpiecznie.

Poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej. Kobiety czują się zagrożone

Najbezpieczniejszym krajem na świecie po raz dwunasty został Singapur. W 2024 r. aż 98 proc. mieszkańców tego kraju zadeklarowało, że nie boi się wyjść samotnie na ulicę w nocy. To jeden z najwyższych wyników w historii badań Gallupa.

Autorzy raportu opracowali też ranking państw według współczynnika porządku publicznego, który wyraża się w skali od 0 do 100 punktów. Na wskaźnik ten składają się między innymi PKB per capita, stan zdrowia i spodziewana długość życia mieszkańców, dostępność żywności czy roczna liczba zabójstw.

Spośród krajów Europy w tym zestawieniu na prowadzenie wysunęło się Kosowo. Ten kraj uplasował się na trzeciej pozycji, za Tadżykistanem i Singapurem, wyprzedzając o dwie pozycje Islandię i pozostawiając w tyle Norwegię, Austrię i Szwajcarię.

Wszystkie te kraje uzyskały najwyższe noty w Europie, powyżej 91 punktów. Polska z notą 83 punktów wylądowała na 59. pozycji.

Z raportu wynika również, że kobiety wciąż należą do tych grup społecznych, które nie czują się zbyt bezpiecznie w przestrzeni publicznej: globalnie stwierdziło to 32 proc. kobiet i 21 proc. mężczyzn. Ta różnica między płciami utrzymuje się w 104 z 144 krajów, które wzięły udział w badaniu.

Co więcej, dziesięć krajów, w których istnieje największa różnica w odpowiedziach kobiet i mężczyzn, to kraje rozwinięte. Pięć z nich – Włochy, Malta, Grecja, Cypr i Holandia – to członkowie Unii Europejskiej i zarazem popularne kierunki turystyczne.

Autorzy raportu zauważają jednak stopniową zmianę w tej kwestii. W 2024 roku na świecie 67 proc. kobiet stwierdziło, że może bezpiecznie wyjść z domu w nocy – to najwięcej w historii raportów Gallupa. Tej samej odpowiedzi udzieliło 78 proc. mężczyzn.

Źródło: rp.pl

Sondaże i badania Miejsca Polska Społeczeństwo

e-Wydanie