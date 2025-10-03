Aktualizacja: 03.10.2025 14:21 Publikacja: 03.10.2025 05:00
W 2024 roku w USA w każdej minucie przybywało średnio tysiąc milionerów.
Być może jednobiegunowy świat, w którym Stany Zjednoczone bezdyskusyjnie dominowały odchodzi do przeszłości, ale Ameryka wciąż pozostaje krajem niezwykle atrakcyjnym dla ludzi zamożnych. Kolejnym potwierdzeniem tej prawidłowości może być nowy raport firmy Allianz.
Pod koniec 2024 roku wielkość aktywów finansowych znajdujących się w rękach prywatnych na świecie osiągnęła rekordową kwotę 269 bilionów euro. Około połowy tej kwoty koncentruje się w Ameryce Północnej. Wyłączając Kanadę, której udział wynosi jedynie niecałe sześć procent, USA skupiają 46,7 procenta światowego bogactwa.
Pomimo kryzysu gospodarczego udział USA nie zmienił się znacząco w ostatnich 20 latach, tymczasem w ostatnich dwóch dekadach byliśmy świadkami dynamicznego rozwoju Chin – wartość aktywów finansowych w tym kraju wzrosła w tym czasie pięciokrotnie i obecnie oceniana jest na 15 procent wartości aktywów finansowych na świecie. To część wniosków, które płyną z raportu pod tytułem „Allianz Global Wealth Report 2025” opublikowanego przez firmę ubezpieczeniową Allianz.
Dane dotyczące USA stoją w kontraście do wyników w naszej części świata. W krajach Europy Zachodniej wzrost gospodarczy był niższy od średniej światowej o ponad dwa procent w skali roku. W rezultacie udział naszego regionu w światowym bogactwie spadł w ciągu ostatnich 20 lat o ponad dziewięć punktów procentowych i w 2024 roku wynosił tylko 18,2 procenta. Na tym tle wyróżnia się Polska – w 2024 roku wartość aktywów finansowych polskich gospodarstw domowych zwiększyła się o 9,8%, co pod względem dynamiki jest najsilniejszym wzrostem od 4 lat.
Raport firmy Allianz idzie w parze z danymi, które w czerwcu opublikowali eksperci z firmy doradczej Henley & Partners. Z raportu pod tytułem „Henley Private Wealth Migration Report 2025” wynika, że Stany Zjednoczone są drugą po Zjednoczonych Emiratach Arabskich najdynamiczniej rozwijającą się enklawą milionerów na świecie.
Z kolei z danych szwajcarskiego banku UBS wynika, że w 2024 roku populacja milionerów w USA urosła o 379 tysięcy osób i sięgnęła 23,8 miliona. To najlepszy wynik na świecie. Jak policzyły amerykańskie media, w ubiegłym roku w USA w każdej minucie przybywało średnio tysiąc milionerów.
Z raportu firmy Allianz płynie kilka innych ciekawych wniosków. W 2024 roku aktywa finansowe gospodarstw domowych wzrosły o 8,7 procenta w porównaniu z rokiem poprzednim i osiągnęły wspomniane 269 bilionów euro. Autorzy raportu zauważyli przy tym wyraźny trend: w krajach rozwijających się zadłużenie mieszkańców rośnie szybciej niż wartość ich aktywów finansowych. W rozwiniętych gospodarkach jest odwrotnie.
Analitycy podkreślają też, że obecnie nie ma już mowy o zmniejszaniu się przepaści między najbiedniejszymi a najbogatszymi krajami – trendzie, który przez wiele lat definiował zmiany na świecie. W 2014 wartość aktywów finansowych gospodarstw domowych w krajach zamożnych była średnio 24 razy większa niż w tych uboższych. Dane pokazują, że w kolejnej dekadzie spadek tego wskaźnika był powolny i obecnie rozstrzał wynosi 18:1.
Eksperci ustalili jednocześnie, że na poziomie niektórych krajów przepaść między najbogatszymi a najbiedniejszymi jest wyjątkowo widoczna i w ciągu ostatnich dwóch dekad niewiele się pod tym względem zmieniło. W 2024 roku w rękach najbogatszych dziesięciu procent skupiało się około 60 procent globalnego bogactwa – czyli mniej więcej tyle samo, co 20 lat temu.
Sytuacja uległa poprawie jedynie w siedmiu z 57 badanych krajów. Z drugiej strony poziom koncentracji bogactwa w rękach najbogatszych dziesięciu procent mieszkańców wzrósł aż w 13 krajach, a najbardziej jaskrawym przykładem tego zjawiska są Chiny.
