Być może jednobiegunowy świat, w którym Stany Zjednoczone bezdyskusyjnie dominowały odchodzi do przeszłości, ale Ameryka wciąż pozostaje krajem niezwykle atrakcyjnym dla ludzi zamożnych. Kolejnym potwierdzeniem tej prawidłowości może być nowy raport firmy Allianz.

Allianz: Blisko połowa światowego bogactwa jest w USA

Pod koniec 2024 roku wielkość aktywów finansowych znajdujących się w rękach prywatnych na świecie osiągnęła rekordową kwotę 269 bilionów euro. Około połowy tej kwoty koncentruje się w Ameryce Północnej. Wyłączając Kanadę, której udział wynosi jedynie niecałe sześć procent, USA skupiają 46,7 procenta światowego bogactwa.

Pomimo kryzysu gospodarczego udział USA nie zmienił się znacząco w ostatnich 20 latach, tymczasem w ostatnich dwóch dekadach byliśmy świadkami dynamicznego rozwoju Chin – wartość aktywów finansowych w tym kraju wzrosła w tym czasie pięciokrotnie i obecnie oceniana jest na 15 procent wartości aktywów finansowych na świecie. To część wniosków, które płyną z raportu pod tytułem „Allianz Global Wealth Report 2025” opublikowanego przez firmę ubezpieczeniową Allianz.

Dane dotyczące USA stoją w kontraście do wyników w naszej części świata. W krajach Europy Zachodniej wzrost gospodarczy był niższy od średniej światowej o ponad dwa procent w skali roku. W rezultacie udział naszego regionu w światowym bogactwie spadł w ciągu ostatnich 20 lat o ponad dziewięć punktów procentowych i w 2024 roku wynosił tylko 18,2 procenta. Na tym tle wyróżnia się Polska – w 2024 roku wartość aktywów finansowych polskich gospodarstw domowych zwiększyła się o 9,8%, co pod względem dynamiki jest najsilniejszym wzrostem od 4 lat.