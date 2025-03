Ile pieniędzy trzeba mieć na koncie, by poczuć szczęście? O to, i o inne sprawy związane z podejściem do pieniędzy zapytała Polaków profesor psychologii Dominka Maison z Uniwersytetu Warszawskiego. Wyniki pozwalają lepiej zrozumieć, jak wygląda obecnie myślenie Polaków na temat pieniędzy i bogactwa.

Reklama

Czy pieniądze dają szczęście? Polacy są zgodni w tej sprawie

Polacy mają raczej materialistyczne podejście do życia – zwłaszcza młodzi mężczyźni. Do takich między innymi wniosków doszła Dominika Maison, profesor psychologii z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W marcu 2025 roku ekspertka przeprowadziła badanie na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 1109 dorosłych Polek i Polaków.

Z badania wynika, że większość (69 procent respondentów) podziela pogląd, iż pieniądze dają szczęście. Pogląd ten w większym stopniu dotyczy osób, które postrzegają swoją sytuację materialną jako złą. Autorka badania podkreśla jednak, że opinia ta nie ma związku z obiektywną sytuacją respondenta (na przykład wysokością dochodów) ale z tym, jak dana osoba postrzega swoją sytuację materialną.