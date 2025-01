Na czym polega „terapeutyczne lenistwo”? Specjaliści z WGSN wyjaśniają to w swoim najnowszym raporcie, w którym opisują kilka zjawisk wpisujących się w szeroko pojęty styl życia. Ich zdaniem w 2025 roku to właśnie te trendy w największym stopniu wpłyną na to, w jaki sposób będziemy spędzać wolny czas – i wydawać swoje pieniądze.

Świadome nicnierobienie: sposób na zmęczenie i wypalenie zawodowe

Autorzy raportu zauważają, że „terapeutyczne lenistwo” ma sporo wspólnego ze spędzaniem długich godzin w łóżku i nie wykonywaniem w tym czasie żadnej produktywnej czynności. Do praktyki tej przylgnęło określenie „bed rotting”.

„Terapeutyczne lenistwo” to jednak bardziej świadoma forma spędzania czasu w łóżku czy na kanapie. Zawiera ona w sobie bowiem pewien pierwiastek produktywności, na której jednak nie korzysta nikt inny oprócz nas samych.

Eksperci definiują owo nowe podeście do nicnierobienia jako „wyrafinowany rytuał pielęgnacyjny z dużą dawką hedonizmu”. Łóżko (lub wygodna kanapa) staje się centrum domowego ośrodka wellness, w którym zażywamy terapeutycznego wypoczynku i fundujemy sobie rozmaite zabiegi wspierające nasze zdrowie, urodę, a nade wszystko – dobrostan psychiczny.

W trakcie owych rytuałów praktykujący „terapeutyczne lenistwo” sięgają po produkty do pielęgnacji skóry i włosów o zapachach, które dodatkowo poprawiają nastrój i wspierają dobry sen. Chodzi nie tylko kosmetyki, ale również o rozmaite urządzenia i gadżety pielęgnacyjne, których na rynku jest coraz więcej.

W tym samym czasie po prostu relaksujemy się, mając pod ręką jakiś zdrowy napój i smakołyki. W domowym spa „terapeutycznego leniucha” nie brakuje też odpowiedniej pościeli spryskanej pachnącą mgiełką o właściwościach relaksacyjnych i poprawiających nastrój.