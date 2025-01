W ostatnich miesiącach sporo miejsca poświęcono zjawisku „Quiet quitting” czy „Lazy girl job”, a także innych trendach, które stają się popularne wśród pracowników dużych firm. Wszystkie te zjawiska sprowadzały się do specyficznych form buntu przeciwko zasadom panującym w miejscu pracy, a także prób znalezienia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Reklama

Eksperci zwracają uwagę na kolejny trend, który wpisuje się we wspomnianą tendencję. Chodzi o „łagodne odchodzenie” czyli „Soft quitting”.

Soft quitting: na czym polega nowe zjawisko wśród pracowników?

Zjawisku, które zyskuje popularność zwłaszcza w gronie sfrustrowanych i wypalonych zawodowo pracowników młodego pokolenia, przyjrzał się między innymi amerykański „Forbes”.

Czytaj więcej Biznes i prawo Quiet Quitting. Na czym polegają ciche protesty pracowników? Praca na najniższych obrotach nie jest wprawdzie zjawiskiem nowym, jednak została naświetlona przez influencerów w mediach społecznościowych w 2022 roku. Na czym polega ten trend i jakie są dzisiaj jego konsekwencje dla pracodawców?

Na czym polega „Soft quitting” czyli „łagodne odchodzenie” – i czym różni się od „Quiet quitting” czyli „cichego odchodzenia”? Ten drugi trend sprowadza się do ograniczania się w realizacji swoich zawodowych obowiązków do absolutnego minimum – tak, aby szef nie miał powodu do skrytykowania pracownika, że coś nie zostało zrobione lub, że zostało zrobione źle.