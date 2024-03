Syndromu tego nie należy mylić z funkcjonującym od lat w medycynie zespołem chronicznego zmęczenia (ang. chronic fatigue syndrome, CFS). Choć ma on doniosłe konsekwencje dla psychiki, to jego charakter jest stricte fizjologiczny.

Hiperwyczerpanie dotyczy psychiki. Wśród jego przyczyn eksperci wymieniają przeładowanie treściami w mediach społecznościowych i informacjami o postępującym kryzysie gospodarczym i kolejnych wojnach. Do inflacji i rosnących kosztów życia dochodzi niestabilna sytuacja geopolityczna, a także coraz bardziej widoczny kryzys klimatyczny.

Swój wkład ma również dynamiczny rozwój najnowszych technologii, w tym sztucznej inteligencji. Ta ostatnia zaczęła grozić utratą miejsc pracy w niektórych branżach, odpowiada też za szerzenie się różnych form dezinformacji, w tym deepfake’ów.

W efekcie ludzie odczuwają przytłoczenie złymi myślami, apatię, brak poczucia sprawczości i nadziei na lepsze jutro. Co więcej, z raportu Mintela wynika, że dwóch na pięciu respondentów przyznało, iż chętniej pospaliby godzinę dłużej niż spędzili ten czas z przyjaciółmi lub rodziną, przez co jeszcze bardziej pogrążają się w abulii, czyli braku motywacji do podejmowania jakichkolwiek aktywności.

Brak energii i ciągłe zmęczenie: jakie sobie poradzić?

Czy zatem odcięcie się od przytłaczającej rzeczywistości, czyli swego rodzaju emigracja wewnętrza, będzie remednium na hiperwyczerpanie? Niekoniecznie. Co więcej, istnieje dla nas mimo wszystko światełko nadziei.

W swoim najnowszym raporcie eksperci z Mintela zauważają, że stopniowo następuje pewien przełom: ludzie zaczynają się wybudzać z marazmu. Badacze przewidują, że w 2024 roku w większym stopniu skupimy się na własnych potrzebach, podejmiemy też próby odbudowy i zacieśnienia relacji z innymi ludźmi.