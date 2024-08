W odróżnieniu od takich trwających jeden dzień zjawisk jak „Blue Monday”, czy „Sunday Blues”, które jakiś czas temu opisywaliśmy, „August Blues” ciągnie się przez cały miesiąc. Czasem nawet dłużej, bo niektórzy już pod koniec lipca zauważają, że koniec lata zbliża się wielkimi krokami — i zaczynają odczuwać z tego powodu narastający niepokój i frustrację.

„August Blues”: żal z powodu niewykorzystanych wakacji

Ze względu na okres występowania „sierpniowa melancholia” może przypominać chorobę afektywną sezonową (Seasonal Affective Disorder, w skrócie SAD). Zmieniają się bowiem godziny wschodu i zachodu słońca, co w konsekwencji wpływa na nasz dobowy rytm.

Na wszystkich tych zmianach cierpi ostatecznie nasze samopoczucie. Pojawiają się wahania nastroju, a w najgorszym wypadku — stany depresyjne.

Eksperci zwracają jednak uwagę na to, aby nie łączyć ze sobą SAD i „August Blues”. W odróżnieniu od tego pierwszego, „sierpniowa melancholia” nie jest zaburzeniem psychicznym, ma głębsze podłoże i niekoniecznie wynika wprost ze zmiany pogody, która następuje ósmego dnia roku.

W sierpniu zaczynamy odczuwać bolesną świadomość, że coś się kończy, a konkretnie — czas na relaks, któremu sprzyja słoneczna pogoda. W przypadku niektórych osób dochodzi do tego poczucie, że nie spożytkowały one lata w taki sposób, w jaki to sobie zaplanowały lub, co gorsza, jak oczekują tego od nich inni.

W umysłach wielu ludzi tkwi bardzo głęboko zakorzenione przekonanie, że nawet w trakcie urlopu lub w wakacje powinni oni poświęcić swój wolny czas na robienie czegoś pożytecznego. To może być cokolwiek: aktywne spędzanie wolnego czasu, pojechanie do spa czy miejsca, które już od dawna chciało się zwiedzić, nauczenie się czegoś nowego czy zaliczenie lektur, które odkładało się przez cały rok.