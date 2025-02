Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series. Zapowiedź wiosny

Każda premiera Maybacha to wydarzenie. Debiut dwudrzwiowego samochodu sportowego ze składanym dachem w środku mroźnej polskiej zimy, który odbył się w Arkadach Kubickiego, stanowiących część Zamku Królewskiego, to wręcz ekstrawagancja. Potraktujmy to jako zapowiedź rychłego nadejścia wiosny.

Reklama

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series. Polska premiera

Pod maską Mercedesa-Maybacha SL 680 Monogram Series znajduje się 4,0-litrowy silnik V8 biturbo o mocy 585 KM i momencie obrotowym 800 Nm, zapewniający błyskawiczne przyspieszenie. Napęd na wszystkie koła 4MATIC+ umożliwia pełną zmienność rozdziału momentu obrotowego, co zwiększa stabilność jazdy na różnych nawierzchniach.

Czytaj więcej Film Milioner chce przejąć prawa do marki „James Bond”. Złożył obietnicę fanom Austriacki deweloper działający w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Josef Kleindienst, chce walczyć o prawa do używania nazwy „James Bond” i nazw pokrewnych. Argumentuje to obawą o przyszłość serii filmów o Bondzie, która jego zdaniem może być zagrożona.

Dzięki 9-stopniowej automatycznej skrzyni biegów 9G-TRONIC, zmiany biegów są płynne i niemal niewyczuwalne, a jednocześnie zapewniają szybkie reakcje na polecenia kierowcy.