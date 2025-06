Powstała też petycja, którą podpisało ponad 21 tysięcy osób. Twórcy petycji zauważają, że fakt, iż budynek nie figuruje w oficjalnym rejestrze zabytków, naraża go na zbyt daleko idącą metamorfozę. Władze obydwu uczelni otrzymały od Garèse’a nakaz opuszczenia budynków do 31 lipca i przenienia się do innych wyznaczonych obiektów.