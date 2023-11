Perła Kulinarna w Monopolis

Materiały prasowe

Obecnie jest to miejsce nowoczesne i inspirujące, ale niepozbawione ducha dawnej wytwórni wódek. Połączenie przestrzeni biurowych z innymi przedsięwzięciami jest nowym trendem. Od rana restauracje serwują śniadania, a do życia budzą się budynki biurowe. Równolegle pracę zaczynają restauracje i biurowce, które zaawansowane technologie łączą z licznymi odniesieniami do otoczenia, oddając szacunek historii tego miejsca.

Koncepty gastronomiczne i teatr pod jednym dachem

Stworzona w Monopolis przestrzeń dla wyjątkowych konceptów gastronomicznych mieści się przy długim na ok. 150 metrów pasażu, który został wykonany cztery metry poniżej wcześniejszego poziomu terenu. To daje szansę, by w ciągu dnia na chwilę zwolnić, rozluźnić napięty grafik i pójść na lunch.

Wieczorami Monopolis staje się teatrem dla mieszkańców Łodzi, na których czeka oferta kulturalno-rozrywkowa, a sala zorganizowana jest jako scena impresaryjna, która zapewnia duży wybór repertuaru: od bajek dla dzieci, przez wieczory poezji śpiewanej, aż po wymagające przedstawienia dla dorosłych.

