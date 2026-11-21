Takie wydarzenia na polskim rynku sztuki mają miejsce bardzo rzadko. Z prostego powodu – Polska to wciąż nie USA czy Wielka Brytania. Sprzedaż prac za miliony euro to w Polsce sensacja, a na świecie – normalna transakcja. Wygląda jednak na to, że grudzień może przynieść sporą zmianę. Na sprzedaż w domu aukcyjnym Desa Unicum trafią prace, które na rynku polskim w takiej konfiguracji pojawiają się niezwykle rzadko.

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Opałka, Uklański i Mitoraj w Warszawie. Aukcja w Desa Unicum

„Oktogon” Romana Opałki, „Naziści” Piotra Uklańskiego i „Ikaria” Igora Mitoraja to trzy główne dzieła finału sezonu aukcyjnego w Desa Unicum. Obok nich na wystawach przedaukcyjnych można zobaczyć również prace innych wybitnych twórców, m.in. Magdaleny Abakanowicz, Jerzego Nowosielskiego, Ewy Kuryluk, Jana Dobkowskiego, Teresy Tyszkiewicz i Adama Myjaka. Łączna górna estymacja sięga 95 mln zł.

Końcówka roku tradycyjnie jest jednym z najważniejszych momentów na polskim rynku sztuki. Wtedy na wystawy i aukcje trafiają najbardziej spektakularne prace, na co dzień niedostępne dla szerokiej publiczności. Wystawy przedaukcyjne pozwalają zobaczyć je z bliska – bez konieczności licytowania czy posiadania doświadczenia na rynku sztuki.

Niezwykłym wydarzeniem jest możliwość poznania „Oktogonu”, słynnej instalacji Romana Opałki. To także okazja, by wyrobić sobie opinię na temat prezentowanych w całości „Nazistów” Piotra Uklańskiego, najbardziej kontrowersyjnych prac polskiej sztuki współczesnej, a także przyjrzeć się rzeźbie „Ikaria” Igora Mitoraja. Szczególnie historia pierwszych dwóch wspomnianych prac jest intrygująca.

„Oktogon” Romana Opałki. Szykuje się rekord aukcyjny

„Oktogon” to ośmioboczna konstrukcja, wewnątrz której na siedmiu ścianach, na rozmieszczono płótna z cyklu „Detale” Opałki. Po raz pierwszy w historii „Oktogon” trafia na aukcję jako kompletna realizacja składająca się z siedmiu płócien. Jego estymacja wynosi 25–40 mln zł, co oznacza, że możemy mieć do czynienia z najdroższą transakcją na polskim rynku sztuki. Dodatkowym atutem jest fakt, że zazwyczaj na aukcje trafiają pojedyncze „Detale”, których Roman Opałka stworzył ponad 200. Gdy się pojawiają, zazwyczaj osiągają ceny liczone w milionach złotych. W 2021 roku „Detal 407817–434714” sprzedano na aukcji w Desa Unicum za 8,64 mln zł, co było światowym rekordem cenowym dla tego artysty.

Foto: Marek Krzyżanek

– „Oktogon” ma jednak zupełnie inną rangę. Nie mówimy o pojedynczym obrazie, lecz o kompletnej realizacji, której wartość artystyczna i kolekcjonerska wykracza poza ramy. Dlatego grudniowa aukcja będzie nie tylko okazją do ustanowienia historycznego rekordu, ale również ważnym sprawdzianem dojrzałości polskiego rynku sztuki i jego pozycji w międzynarodowym obiegu kolekcjonerskim – mówi Agata Szkup, Prezes Zarządu Desa Unicum.

Na grudniowej aukcji pojawi się też praca, która ćwierć wieku temu wywołała skandal w Polsce. Mowa o „Nazistach” Piotra Uklańskiego. W 2000 roku Daniel Olbrychski wtargnął na wystawę w warszawskiej Zachęcie i szablą pociął prezentowane fotografie, protestując przeciwko wykorzystaniu swojego wizerunku w pracy prezentującej nazistów portretowanych w filmach. Wydarzenie odbiło się szerokim echem na świecie, a po tym incydencie wystawę zamknięto.

Czy po 26 latach emocje opadły? Przekonamy się, na wystawie w warszawskiej siedzibie Desy będzie można zobaczyć kompletną wersję pracy Uklańskiego składającą się ze 164 fotografii. Powstała w 1998 roku instalacja przedstawia znanych aktorów wcielających się w filmowe role nazistów. Wśród nich znaleźli się m.in. Clint Eastwood, Harrison Ford, Daniel Olbrychski, Jan Englert i Jean-Paul Belmondo.

Wystawa w siedzibie Desy w Warszawie potrwa od 20 listopada do 3 grudnia.