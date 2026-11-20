Robertowi Koniecznemu udały się dwie niezwykle trudne rzeczy. Po pierwsze – wspólnie z zespołem pracowni KWK Promes zaprojektował budynek, którego na dobrą sprawę nie ma. Centrum Dialogu „Przełomy” to jednocześnie plac w centrum Szczecina. Powstał ważny dla miasta obiekt, który nie zdominował przestrzeni, w której się znalazł, bo został umieszczony w większości pod ziemią.

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Drugie osiągnięcie – Konieczny i zespół KWK Promes mieli tu nie lada wyzwanie – przy tym samym placu Solidarności znajduje się Filharmonia Szczecińska, nowoczesna wizytówka miasta, świetny architektonicznie obiekt, który stał się jednym z symboli Szczecina. Centrum Dialogu „Przełomy” musiało więc, nomen omen, wejść w dialog z realizacją hiszpańskiej pracowni Estudio Barozzi Veiga. Udało się znakomicie, co potwierdzają nagrody dla obu obiektów – Filharmonię wyróżniono w najważniejszym europejskim konkursie architektonicznym EU Mies van der Rohe Award w 2015 r. Centrum Dialogu „Przełomy” zdobyło natomiast m.in. tytuł najlepszego budynku na świecie na World Architecture Festiwal w 2016 r. Tę ostatnią nagrodę określa się często mianem „architektonicznego Oscara”.

Centrum Dialogu „Przełomy” w Szczecinie. Więcej drzew

Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza, a przed nią Centrum Dialogu P Foto: Juliusz Sokołowski

Robert Konieczny od lat mówi często o odpowiedzialności architektów i branży budowlanej za zmiany klimatu. „Przez wiele lat byłem dumny z bycia architektem. Miałem poczucie, że zostawiam po sobie jakiś trwały ślad. Tymczasem ten ślad okazuje się problemem. Raport ONZ z 2019 r. na temat stanu klimatu nie pozostawia złudzeń. Udział w jego niszczeniu przez budownictwo jest ogromny. To spowodowało u mnie jakiś rodzaj wyrzutów sumienia. Bycie dumnym z tego, co robię, nagle zamieniło się w poczucie winy, że przyczyniam się w jakimś stopniu do niszczenia świata” – przyznawał w rozmowie.

Między innymi dlatego Konieczny wraz z zespołem zmienia zrealizowane projekty. Zaangażował się w zieloną transformację otoczenia Muzeum Śląskiego w Katowicach. „Poświęciliśmy mnóstwo czasu i pieniędzy, żeby zrealizować ten projekt, ale jeśli komuś na czymś zależy, musi wykraczać poza swoje standardowe działania. Ja to nazywam ruchem architektoniczno-społecznym, to jedyna recepta na to, żeby zmieniać rzeczywistość wokół nas. Katowice to moje miasto, więc robię to też z myślą o mojej córce, ale także o innych katowickich dzieciach” – mówi w wywiadzie.

Teraz przemianę przechodzi Centrum Dialogu „Przełomy” w Szczecinie, jedna ze sztandarowych realizacji pracowni KWK Promes kierowanej przez Roberta Koniecznego.

Centrum Dialogu „Przełomy” w Szczecinie się zmienia

„Zielona akupunktura Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu <Przełomy>” – pisze Robert Konieczny w swoich kanałach na platformach społecznościowych, komentując zmiany, które zachodzą przy Placu Solidarności w Szczecinie. Za pomocą dźwigów sadzone są tam drzewa, które w niedalekiej przyszłości zmienią wygląd tego miejsca. „Plac zyska więcej cienia, ale latem sąsiedni budynek filharmonii będzie częściowo zasłonięty przez nowe drzewa, stając się mniej widoczny z Trasy Zamkowej – ale obecnie mamy inne priorytety” – dodaje Konieczny.

Wygląd placu przed rozpoczęciem nasadzeń. Foto: Juliusz Sokołowski

To miejsce, tak symboliczne dla miasta (w tym miejscu, w grudniu 1970 r., podczas protestów robotniczych, zginęło 16 osób), zmieni swój wygląd. Pojawią się też nowe ławki, a pod ziemią zainstalowany zostanie zbiornik retencyjny. „Pomysł, który pojawił się pod koniec 2020 r., wreszcie staje się rzeczywistością” – dodaje Konieczny.

Łącznie na placu pojawi się czternaście nasadzeń robinii białej. Obszary pokryte obecnie żwirem zastąpi niska roślinność. Docelowo drzewa mają zamykać plac od strony Trasy Zamkowej.

Centrum Dialogu „Przełomy” to pawilon wystawowy Muzeum Narodowego w Szczecinie. Budynek projektu pracowni KWK Promes z Katowic znajduje się w większości pod Placem Solidarności w Szczecinie, na którym stoi Pomnik Ofiar Grudnia 1970 autorstwa Czesława Dźwigaja. Na konkurs dotyczący opracowania przeznaczonej koncepcji architektonicznej pawilonu złożono ponad 50 prac. 30 września 2009 komisja konkursowa wybrała projekt pracowni KWK Promes prowadzonej przez Roberta Koniecznego.

Otwarcie centrum nastąpiło w styczniu 2016 roku. W tym samym roku budynek zdobył główną nagrodę na World Architecture Festival jako World Building of the Year. Został też uznany za najlepszą przestrzeń publiczną w Europie w konkursie European Prize for Urban Public Space 2016.