Materiał przygotowany we współpracy z marką Škoda

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Epiq – tak nazywa się najnowszy w pełni elektryczny kompaktowy SUV Škody. Powstał na podstawie innowacyjnego założenia, a w zanadrzu ma szereg inteligentnych rozwiązań Simply Clever, które docenią kierowcy i pasażerowie. Jest też rozsądną odpowiedzią na problem coraz droższych paliw do aut spalinowych.

Škoda Epiq: Napęd elektryczny i filozofia Modern Solid

Epiq to otwarcie nowego rozdziału w historii czeskiego producenta. Wyrazem tej zmiany jest nowy język stylistyczny Modern Solid, który pokazuje, że Škoda zmierza w kierunku odważnego i nowoczesnego designu. Charakterystyczne przetłoczenia na masce, Tech Deck Face, nowy projekt przodu samochodu, tył z dyfuzorem oraz światła LED w kształcie litery T nadają Epiqowi wyrazisty charakter.

Foto: Materiały prasowe

Wewnątrz na kierowcę i pasażerów czeka szereg rozwiązań, które sprawiają, że podróż staje się minidoświadczeniem. Wnętrze także zaprojektowano zgodnie z filozofią Modern Solid – jest nowoczesne i uporządkowane, to upraszcza codzienne podróże. Duży ekran centralny z systemem Infotainment, ułatwiona łączność i obsługa multimediów, szybkie porty USB-C, system Škoda Connect pomagający zarządzać autem, parasol ukryty w drzwiach kierowcy, Phone Box, czyli schowek na telefon z funkcją ładowania bezprzewodowego, sterowanie wybranymi funkcjami dzięki asystentowi głosowemu – to część rozwiązań, które ułatwiają podróżowanie Epiqiem.

Foto: Materiały prasowe

W zależności od wersji Škodę Epiq może napędzać silnik elektryczny przenoszący napęd na przednią oś i zasilany przez akumulatory o pojemności od 38,5 kWh do 55 kWh. To przekłada się na zasięg do 440 km. Dzięki temu najnowszy w pełni elektryczny kompaktowy SUV Škody będzie dobrym towarzyszem nie tylko na co dzień w mieście, ale i podczas dłuższych wyjazdów. W podróży przydatny okaże się obszerny bagażnik o pojemności 475 litrów – to jeden z najlepszych wyników w tym segmencie.

Foto: Materiały prasowe

Materiał przygotowany we współpracy z marką Škoda