Znajdująca się przy Passeig de Gràcia słynna kamienica Casa Batlló projektu Antonia Gaudíego to jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w Barcelonie. Teraz, z okazji setnej rocznicy śmierci legendarnego architekta, miłośnicy jego twórczości mogą zwiedzić, a także wynająć pokoje w kamienicy, które dotąd były niedostępne.

Reklama Reklama

Casa Batlló: Najsłynniejsza kamienica w Barcelonie

Kamienica Casa Batlló, z jej wielokolorową, mozaikową fasadą, opływowymi formami i balkonami w kształcie głów salamandr uważa się za jeden z najwybitniejszych projektów Antoniego Gaudíego. Wybudowano ją w latach 1904-1906 jako prywatną rezydencję przedsiębiorcy Josepa Batlló. To był ostatni budynek mieszkalny, jaki zaprojektował Antoni Gaudí.

Od 2005 roku Casa Batlló figuruje na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Część pomieszczeń w budynku zajmuje muzeum. Jednocześnie przez ponad sto lat trzecie piętro kamienicy zachowało prywatny charakter – korzystali z niego wyłącznie członkowie rodziny Batlló.

Podczas gdy pozostałe części kamienicy wielokrotnie remontowano, apartament na trzecim piętrze w dużej mierze wciąż wyglądał tak, jak zaprojektował go Gaudí. W ciągu ostatnich trzech lat liczący około 400 metrów kwadratowych apartament przeszedł prace renowacyjne, których celem było otwarcie trzeciego piętra dla publiki – po raz pierwszy w historii.

Pracami renowacyjnymi kierował architekt Xavier Villanueva. Za projekt wnętrz apartamentu odpowiada z kolei włoska architektka wnętrz Paola Navone, właścicielka pracowni OTTO Studio z Mediolanu.

Apartament składa się z dziesięciu pomieszczeń: salonów, jadalni, biblioteki i sypialni. Wszystkie te przestrzenie przystosowano do tego, aby można było je wynająć na potrzeby prywatnych imprez, spotkań biznesowych, kolacji czy wydarzeń kulturalnych. Z informacji na oficjalnej stronie Casa Batlló wynika, że pokoje na trzecim piętrze można mieć na wyłączność nawet na cały dzień, w ofercie są też usługi gastronomiczne.

Casa Batlló: Kamienica projektu Antonia Gaudíego

Prace konserwacyjne skupiły się na zachowaniu oryginalnych elementów architektonicznych i dekoracji, a także odbudowie tych, które w ciągu ponad stu lat uległy zniszczeniu. Przy użyciu tradycyjnych, rzemieślniczych metod zrewitalizowano stolarkę drewnianą, podłogi, ozdobne stiuki o roślinnych kształtach i wreszcie charakterystyczne dla stylu Gaudíego, zaokrąglone ściany i sufity.

W ramach renowacji usunięto też elementy zasłaniające oryginalne formy z 1906 r., które zaprojektował Gaudí. Oprócz licznych dekoracji oczom konserwatorów ukazały się między innymi oryginalne uchwyty, o których istnieniu nikt dotychczas nie miał pojęcia.

Architektka Paola Navone dyskretnie odświeżyła wnętrza apartamentu na trzecim piętrze, zachowując jego atmosferę jako luksusowej prywatnej przestrzeni mieszkalnej i unikając efektu „muzealnej” rekonstrukcji. Pomieszczenia wyposażono we współczesne, ręcznie wykonane meble, tkaniny i inne przedmioty. Nowe obiekty zaprojektowano tak, aby ich formy, kolory i tekstury korespondowały z oryginalnym stylem wnętrz projektu Gaudíego, a jednocześnie odpowiadały na potrzeby współczesnych użytkowników.